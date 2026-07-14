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致癌油事件延燒 賴總統：監管環節若有疏失會依調查結果處理
致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰今天至立法院專案報告。賴清德總統晚間在臉書表示，政府會負起責任，秉持食品安全第一的原則，在政策執行上，沒有妥協的空間。
賴總統表示，卓榮泰今天至立法院向國會及國人清楚說明「中聯大豆沙拉油事件」後，政府處理食安事件的過程與重點；行政院會持續向社會說明調查結果與修法進度，監管環節若有疏失，也會依調查結果處理，相關改善將追蹤到真正落實為止。
卓榮泰今就「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」提出專案報告並備質詢。卓榮泰表示，造成大家不安、產業焦慮，他深感遺憾，會深切自我檢討與反省。
卓揆也說，根據現行食安法規定，直轄市及縣市政府就是地方主管機關，主要職責為站在第一線稽查與裁罰，包括進入食品工廠、餐廳、通路賣場及夜市攤販，「有無進到工廠查核，未來是行政跟司法調查的一項重要依據」。
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