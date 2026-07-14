卓揆稱地方政府是否進場查核是究責依據 中市府：去年已查廠3次

行政院長卓榮泰今天表示，根據食安法規定，地方政府的主要職責是第一線稽查裁罰，地方主管機關是否有實際進廠查核，會是未來行政與司法調查的重要依據之一。台中市政府指出，去年整年到中聯查廠3次，致癌油事件爆發後，更是4度進廠。

台中市食安處表示，根據食安法，油品業者必須每半年自主抽驗1次，如果有異常要立刻通報中央與地方主管機關；市府除了依照中央規定辦理，更主動加強查核，針對中聯油脂公司，2022年開始每年都有進廠稽查，針對市場端也不定期辦理專案稽查。

食安處指出，去年就進廠中聯3次，查核生產記錄與檢驗報告，其中一次是會同食藥署共同查核；本次大豆油檢驗出苯駢芘超標的事件發生後，食安處目前已經4度進廠，其中3次有食藥署陪同，深度查核原料、製成、品管與通報流程等等。

關於中央質疑中聯的抽樣檢驗結果有造假疑慮，中市府強調，台中地檢署已經介入偵辦，市府會全力配合調查，協助檢方釐清真相。