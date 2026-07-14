致癌油風波…北市再新增17家下游業者 海霸王等17家連鎖也預防性下架

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府針對台中市食安處提供第4、第5批問題油品，今宣布新增福壽16家、福懋1家的北市受影響下游業者，包含小箖海產店、紅蟹將軍火鍋店等，已要求業者依照食藥署標準、即刻全面下架。

衛生局也表示，依泰山公司官網公布資料，4到6月曾出貨至北市共826筆資料，排除日前已查察的大型通路及南僑油脂下游業者外，尚有17家連鎖業者曾進貨泰山公司相關產品，目前未出現於中央公告名單中。

衛生局說，中央雖尚未提供泰山下游商家流向，但對於泰山官網公告出貨至北市的享鴨、就饗、添好運、忠青商行、樂雅樂、鬍鬚張、廣飴鄉商行、丰禾、合點壽司、海霸王、陶板屋、貳樓、點點心、承知助、和牛涮、肉次方、藝奇共17家連鎖業者，市府主動前往並完成稽查、全面預防性下架，也會持續和中央確認油品流向。

衛生局指出，中央至今未公告相關油品的逐批檢驗結果，也未釐清問題油品與受汙染再製食品的清楚流向，卻先行訂出重新上架原則；呼籲中央盡速公告相關產品的完整流向、調查結果與檢驗結果，而非讓地方政府僅能透過業者官網查察。

北市府宣布，今年9月1日開學起，教育局與衛生局將依團膳業者及各級學校廚房的供餐規模，主動增加學校午餐食安不定期查核場次，每年增加不少於30場，同時增設每月隨機抽驗食用油品機制，由衛生局協助將油品送交第三方機構檢驗重金屬及苯駢芘含量，共同強化食安查核守護網。

教育局表示，迄今掌握北市受影響團膳業者共9家，受影響學校共88所。增列1家團膳業者為第一餐盒股份有限公司；增列24所學校為公館國小、泉源實小、玉成國小、成德國小、修德國小、舊莊國小、胡適國小、南港國小、東新國小、中正國中、弘道國中、大安國中、士林國中、蘭州國中、金華國中、敦化國中、介壽國中、大直高中、民生國中、仁愛國中、明湖國中、陽明高中、私立育達高中、國立政大附中。教育局赴團膳業者及學校進行油品清點及封存作業，並請學校務必及時通知家長知悉掌握。

北市衛生局今公布泰山4至6月曾出貨給17家下游廠商的名單。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今宣布新增福壽16家、福懋1家的北市受影響下游業者。圖／北市衛生局提供 北市衛生局今宣布新增福壽16家、福懋1家的北市受影響下游業者。圖／北市衛生局提供