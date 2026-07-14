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卓榮泰稱毒油稽查權責在地方 北市：推諉塞責愧對全民期待

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
行政院長卓榮泰今前往立法院「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」報告並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰今前往立法院「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」報告並備詢。記者曾學仁／攝影

毒油食安風暴延燒，行政院長卓榮泰今說，據現行食品安全衛生管理法規定，直轄市及縣市政府就是地方主管機關，主要職責為站在第一線稽查與裁罰。北市府副發言人葉向媛表示，自卓院長口口聲聲「從未想過把責任推給地方，也推不得。」實際行為卻是急於增訂地方政府的職責。

葉向媛質疑，這次毒油案爆發以來兩周，中央至今未能交代毒油的所有流向。她也呼籲，自證言行悖反、推諉塞責的卓院長已經愧對全民期待，再次呼籲賴清德總統依照他自己的標準，召開國安會議，全力解決食安問題；台北市政府會持續從嚴從速，守護市民食安。

致癌沙拉油

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