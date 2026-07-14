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查致癌油…卓揆喊地方要站第一線 彰衛局：關鍵在業者未即時通報

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中聯油脂疑似問題油品事件持續延燒，行政院長卓榮泰今日表示，地方主管機關主要職責是站在第一線進行稽查與裁罰，「有無進到工廠查核，未來將是行政與司法調查的重要依據」。圖／台中地檢署提供
中聯油脂疑似問題油品事件持續延燒，行政院長卓榮泰今日表示，地方主管機關主要職責是站在第一線進行稽查與裁罰，「有無進到工廠查核，未來將是行政與司法調查的重要依據」。圖／台中地檢署提供

中聯油脂疑似問題油品事件持續延燒，行政院長卓榮泰今日表示，地方主管機關主要職責是站在第一線進行稽查與裁罰，「有無進到工廠查核，未來將是行政與司法調查的重要依據」。彰化縣衛生局指出，依食安法地方政府確實負有稽查管理責任，但此次案件關鍵在於業者自主檢驗發現異常後，是否落實第一時間通報。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，此次油脂事件主要爭點在於業者是否於自主檢驗過程中發現異常時，儘速通報主管機關，讓相關下架、追查及風險管控機制能夠立即啟動。他指出，若業者能在第一時間完成通報，不論中央或地方，都能依照既有法規啟動後續處理流程。

葉彥伯說，這類涉及多縣市、流向廣泛的食安事件，各縣市政府在接獲資訊後，都會與中央主管機關進行通報與協調，後續處理不會僅是單一機關的責任。他強調，應進一步強化食品業者自主通報責任，尤其規模越大的業者，具備更完整的檢驗能力，更應主動承擔食安管理責任。

葉彥伯坦言，近年食安稽查人力面臨世代交替，尤其稽查經驗仰賴師徒制，非六都縣市都持續面臨人力不足和經驗傳承的困境。

葉彥伯也指出，多年來食藥署除提供檢驗儀器補助外，對於地方第一線因應新增計畫或增加稽查抽驗量所需的經費與人力支援相對有限。他建議，食藥署應參考衛福部其他所屬機關作法，凡新增計畫或增加稽查抽驗業務時，應同步補足地方執行所需的人力與經費，才能確保政策落實。

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