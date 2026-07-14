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致癌油延燒 陳清崧點名卓榮泰：根本是「毒油門神」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨台中青年議員參選人陳清崧今天臉書發文說，整理中聯致癌油事件爆發以來的中央處置時間軸，直指行政院長卓榮泰在多項關鍵決策中態度反覆、處置消極。圖／取自陳清崧臉書
國民黨台中青年議員參選人陳清崧今天臉書發文說，整理中聯致癌油事件爆發以來的中央處置時間軸，直指行政院長卓榮泰在多項關鍵決策中態度反覆、處置消極。圖／取自陳清崧臉書

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物超標事件延燒，國民黨台中青年議員參選人陳清崧今天臉書發文說，整理中聯致癌油事件爆發以來的中央處置時間軸，直指行政院長卓榮泰在多項關鍵決策中態度反覆、處置消極，甚至質疑中央政策「一路替業者踩煞車」，他說「誰在護航致癌毒油？證據都指向一人，卓榮泰就是毒油門神！」

陳清崧表示，食安事件攸關全民健康，政府面對可能含有致癌物的問題油品，原則應該是「資訊從速公開、產品從嚴下架、源頭全面追查」，但中央政府的處置卻讓民眾看見不同標準。

陳清崧表示，衛福部長石崇良日前於立法院備詢時提及，7月3日曾向卓榮泰報告相關流向資訊，卓榮泰回應「應該再考慮」，引發外界質疑是否影響後續資訊公開。雖然卓榮泰事後澄清，相關指示是針對第二層業者「能否公告」的處理方式，並強調中央「沒有蓋牌、只有趨嚴」，陳清崧表示，面對重大食安風險，政府任何「再考慮」都可能延誤民眾取得完整資訊的時間。

陳清崧整理中央處理中聯致癌油事件的六項爭議。他指出，7月3日，卓榮泰指示衛福部對公開相關油品流向「應該再考慮」，同日食藥署未完整公布第二層下游通路；7月4日，中央公布下架原則，僅要求使用問題油達一定比例的加工產品預防性下架，引發外界質疑下架標準是否過於寬鬆。

陳清崧表示，7月6日，台中市衛生局為釐清污染源及製程問題前往中聯油脂查廠，食藥署長卻公開表示地方「不用去看」，讓外界質疑中央是否阻礙地方積極追查。他強調，地方政府站在食安第一線，面對重大食安事件主動查廠、追查源頭，是對市民健康負責，不應遭中央冷言批評，更不該出現中央、地方互相掣肘的情況。

陳清崧質疑，事件爆發後，中央直到7月13日才進一步提出預防性下架產品的重新上架原則，並宣布擴大抽驗同批原料及相關油品。他認為，政府最優先的工作應是徹底釐清污染源、全面掌握問題油流向，確認所有疑慮排除後，再討論產品重新上架，而不是讓外界產生「急著替業者解套」的疑慮。

「院長的關鍵指示保護了誰？又是誰來保護人民？」陳清崧表示，從流向資訊未即時完整揭露、下架範圍爭議、批評地方查廠，到事件延燒近半個月後才擴大抽驗原料，中央每一次決策都攸關問題油是否可能持續流入市場，也直接影響民眾對政府食安把關的信任。

陳清崧表示，民眾要的不是中央與地方互相卸責，也不是事件爆發後一再修改標準，而是一套公開、透明、迅速且以人民健康為優先的食安處理機制。

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