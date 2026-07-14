卓榮泰：有問題都沒有在市面上 下周一會將321件產品檢驗完畢

中聯油脂致癌油持續擴大，行政院長卓榮泰今天表示，目前4到6月的問題油已經沒有在市面上，接著下周一前會將所有下游321件產品及52件原油都會檢驗完畢。

卓榮泰今天下午率官員赴立法院進行「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告，民進黨立委李坤城質詢，6月15日福壽、福懋、泰山召開品保會議，事後調查發現那根本是場「蓋牌會議」；因為他們當時發現油品有問題時，是不是沒有通報，反而下達「不公開、不停線、繼續複檢」，直到紙包不住火，才向衛福部通報。

卓揆回應，是在7月後才得知該場會議；當時行政官員根本無從得知，且他們延遲通報、刻意隱匿，就算問了，大概也不會說實話。

卓榮泰說，希望這三家廠商在檢調調查時務必據實以告，雖然他們已繳清1億6520萬元的罰款，但這並不代表能就此了事；至於6月15日的會議是否如同媒體報導般惡劣，真的是在蓋牌、真的是在擴大他把這個他的產品銷售出去，這檢調一定會調查得水落石出。

針對消費者權益問題，李坤城質詢，目前有消費者啟動團體訴訟嗎？或是消費者因問題油提訴訟的的數量有多少？政院有掌握嗎？卓揆回應，行政院消保處會委託民間的消費者的團體，比方消費者保護協會等，他們有意願，但要經過內部的程序，如果可以就委託他們進行團體訴訟。但目前真正接收到爭議爭議的事件，昨天看是有30幾件，但未來也會持續變化。

對於下游廠商求償，卓榮泰則回應，他們是法人或者公司團體，應該要尋求其他的法律途徑，不適用團體訴訟，但是政院會請律師團體來協助他們做權益救濟。