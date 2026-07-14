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中下游業者遭致癌油波及…鐘佳濱提設基金補償 卓榮泰允研究

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰今前往立法院「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」報告並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰今前往立法院「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」報告並備詢。記者曾學仁／攝影

中聯油脂大豆沙拉油爭議延燒，立法院會今邀請行政院長卓榮泰專案報告。民進黨立委鍾佳濱質詢指中聯被罰1.65億元，雖然政府保護了通路末端的消費者，但無辜被波及的中下游業者要找誰賠？建議設食品加工產銷秩序風險管理基金，補償主動通報、配合下架且確認無責的業者；卓榮泰承諾將研究。

鍾佳濱質詢，中聯油脂生產劣質油，受到波及的包含中下游業者及消費者，政府保護通路末端的消費者，可以退貨、退款，但中游的加工廠、下游食品加工、連鎖餐飲及小吃業者，他們本身沒有責任、配合下架的中下游業者，損失應由誰承擔？現行制度有缺口。

鐘佳濱建議，行政院研議設立「食品加工產銷秩序風險管理基金」，只要主動通報、配合下架，為這些無辜的中下游業者提供補償。

卓榮泰答詢表示，現行食安基金無法支應配合政策的業者所受的損失，目前做法是讓他們損失減輕，經過一定嚴謹程序合格檢驗後，考慮恢復上架。至於設立食品加工產銷秩序風險管理基金，他說，可以從專業上來做一些研究。

卓榮泰 致癌沙拉油 鍾佳濱 中聯油脂

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