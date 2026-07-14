中聯疑慮油品食藥署將驗4種物質 學者分析：比照歐盟檢驗標準

衛福部食藥署今天公布中聯油脂疑慮油品下架後重新上架原則，將由國家實驗室主責檢驗52件原油、321件成品等檢驗結果，且除苯駢芘外也將檢視苯駢蒽、苯駢苊與chrysene共4項多環芳香烴物質。學者指出，這類物質生成環境類似，歐盟也採取一併檢測且設有上限的作法，食藥署作法是好的，至於外界關注的檢驗效力，不論國家實驗室、認證實驗室其檢驗效果均可信任。

因中聯公司送驗結果與下游不同，衛福部長石崇良日前表示，不再公布這些檢驗結果，會將這些項目移交檢調調查。食藥署副署長王德原指出，該署主責檢驗的52件原油、321成品等檢驗結果，帶檢驗結果出爐後，將依行政院長卓榮泰指示，適時向外界公布，本次檢驗項目除苯駢芘外，另包含苯駢蒽、苯駢苊與chrysene共4項多環芳香烴物質，合計濃度不可高於10ppb。

海大食科系教授凌明沛指出，我國現行法規「食品中污染物質及毒素衛生標準」中僅要求食用油脂苯駢芘檢測結果不可高於2ppb，但在食安把關相對嚴格的歐盟，除苯駢芘外，生成原因類似且有可能在食用油脂煉製過程中產生的其餘「多環芳香烴」相關物質，包括苯駢蒽、苯駢苊與chrysene三項，合稱為「Pah4」，在食用油脂中訂有檢出濃度不得高於10ppb規定。

凌明沛指出，食藥署本次額外檢測，對食安把關「是好的」，而目前部分國家僅訂出苯駢芘檢測上限，原因是苯駢芘為各類多環芳香烴中毒性最高者，另，不論是食藥署國家實驗室、經食藥署認證的民間實驗室，每年相關儀器設備、品質管理等都必須經過認證，且設有稽核制度，其分析數據「可信任」，至於日前業者自主檢驗結果不被信任一事，恐與抽樣過程是否具代表性有關。