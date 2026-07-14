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經濟部：致癌油涉案5業者 三年內不得申請投資抵減優惠

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）與經濟部次長何晉滄（右） 赴立法院備詢。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（左）與經濟部次長何晉滄（右） 赴立法院備詢。聯合報系資料照

致癌油風暴延燒，立委關注，產創條例規定，業者違反食安法，應追回其租稅優惠、補助。經濟部次長何晉滄說明，依法政府會檢視，業者前三年是否違反重大食安事件；2026至2028這三年，涉案的五家業者，都無法再申請產創條例相關的投資抵減優惠。

立法院會14日邀請行政院長卓榮泰進行「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告。

立委王正旭質詢談及，我國《稅捐稽徵法》、「產業創新條例」都有明確規定，業者違反食安法，政府應停止並追回其租稅優惠、獎勵、補助等。他詢問，這次事件中，中聯、泰山、福壽、福懋、南僑等五家業者，過去享有政府相關優惠、補助，經濟部是否啟動相關程序處理？

何晉滄答詢說明，經過清查，這五家業者沒有跟經濟部申請相關補助。不過，2022至2025年，中聯、福懋曾申請「智慧機械及資通訊安全」投資抵減；2021至2022年，福壽也曾向經濟部申請「研究發展跟智慧機械」投資抵減。另外兩家，最近五年內都沒有提出申請。

有關申請投資抵減，何晉滄表示，依法政府會檢視業者前三年，是否違反重大食安或環安、勞安事件。過去他們提出的申請，依照產創條例無法追回；至於未來2026至2028這三年，這五家業者都無法再申請產創條例相關的投資抵減優惠。

卓榮泰表示，政府會依照法律，來予以必要的處理。業者接受到租稅優惠，但是做出來的行為，卻對社會造成這麼大的危害，而且刻意隱匿、遲延通報。除了法律、司法的調查之外，行政上的租稅優惠，將依照現行的制度來予以處理。

立委鍾佳濱質詢時建議，請行政院研擬「食品加工產銷秩序的風險管理基金」。我國食品通路鏈有上游的原料業者、有中游的加工者、有下游的通路商，若能設立這項基金，只要業者主動通報、配合下架，即可使用基金，來對中下游業者進行補償。

卓榮泰回應，現行已有「食品安全保護基金」，但用途不一樣，是協助訴訟費用、補助地方政府食安計畫等，約十億元的規模。依照鍾佳濱所提，若要補償中下游業者的營業、商譽損失，現行食安基金恐不足以應付這麼大的需求。

卓榮泰表示，政府遇到重大事件後，都會思考如何優化，並擴張安全機制。他會參考鍾佳濱的建議，從專業上來做一些研究。一周內，也會盡速推出「食安法」修法，包括第7條、第41條等部分條文修正草案，及相關管理上的子法、法規的命令，後續經過政院程序，將盡快送請立院審查。

經濟部 王正旭 食安 致癌沙拉油 中聯油脂

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