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跟中央唱反調？中市食安處：先釐清汙染原因 再評估是否上架

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食安處今公布第三層以下受影響業者名單今日新增20家，累計有131家餐飲、加工等食品業者。圖／台中市政府提供
台中市食安處今公布第三層以下受影響業者名單今日新增20家，累計有131家餐飲、加工等食品業者。圖／台中市政府提供

針對中聯油脂問題油，中央今日公布「預防性下架產品恢復上架」研議原則，好讓合法業者、符合規定的預防性下架產品，經檢驗合格後可恢復上架。台中市食安處表示，考量目前已累計5批油品檢出超標，建議中央先完整釐清污染原因，再針對是否恢復上架審慎評估。另今也公布第3批至第5批超標油品流向台中市的第二層下游業者名單，並同步更新第三層以下受影響業者名單，以及問題油品下架回收量及跨局處稽查進度。

另外，第三層以下受影響業者名單今日新增20家，累計有131家餐飲、加工等食品業者，他們曾進貨或使用相關油品，但均已停止使用並完成下架。後續將依業者回報、中央資訊及現場查核結果持續滾動更新。

新增20個店家有台中市街友關懷協會、日正豆漿、愛將平價牛排中科店和東海店，以及瓦城集團旗下的瓦城、非常泰、1010湘、時時香等多家店。

食安處說，第3批超標油品（批號315-1150510）衍生11項產品、26個批號，今公布台中市52家第二層下游業者名單。第4批超標油品（批號318-1150406）衍生10項產品、22個批號，公布台中市34家第二層下游業者名單。第5批超標油品（批號314-1150410）衍生21項產品、62個批號，公布台中市79家第二層下游業者名單。業者均已要求立即停止販售相關產品、完成下架回收，並配合衛生機關後續查核。

食安處說，市府跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1046家次，截至今日已下架回收問題油品累計6萬9040公斤。將持續掌握第3批至第5批超標油品在台中市的流向及受影響業者名單，並配合中央抽驗及台中地檢署偵辦工作，釐清污染原因、產品流向及相關責任，全力守護食品安全。

台中市食安處今公布第三層以下受影響業者名單今日新增20家，累計有131家餐飲、加工等食品業者。圖／台中市政府提供
台中市食安處今公布第三層以下受影響業者名單今日新增20家，累計有131家餐飲、加工等食品業者。圖／台中市政府提供

食安 中央 中聯油脂 致癌沙拉油 台中市

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