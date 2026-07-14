守護食安！台糖7/1第一時間主動進行油品送檢 並預防性下架

台糖80周年慶再接再厲！14日宣布「2026台糖公益路跑」正式啟動。針對近期中聯問題油品，台糖更強調，會持續守護這塊80年的品牌，食安不容妥協，台糖已於7月1日第一時間即主動進行抽驗送檢，現檢驗結果確認全數合格，百分之百符合國家安全標準，而目前部分產品已配合政府採「預防性下架」，之後再次將該等批次送驗，確保產品品質安全無虞。

台糖公司今日舉辦「台糖慶80 甜蜜好運一路發」最終大獎抽獎記者會，公開抽出壓軸幸運得主，為歷時三個月的活動畫下圓滿句點。同時也宣布下一場80周年活動是「2026台糖公益路跑」，預計於今年10月24日盛大舉辦。本次活動將融合品牌精神與在地特色規劃不同距離賽程，適合專業跑者、親子家庭與一般民眾參加，並結合公益捐贈、健康宣導、特色市集及產品體驗，打造兼具休閒與公益的年度盛會，盼藉此號召民眾養成運動習慣，將愛心化為具體行動。

針對國內最近受中聯問題油品的影響，台糖表示，部分產品配合政府採預防性下架。台糖強調，鑑於食品安全不容妥協，為讓消費者安心，台糖於7月1日第一時間即主動進行抽驗送檢。現檢驗結果確認全數合格，百分之百符合國家安全標準（檢驗報告詳上台糖官網https://www.taisugar.com.tw/chinese/News_detail.aspx?p=1&n=10017&s=14993）。

台糖表示，此次受中聯事件牽連之粗油原料，用於2026年6月1日至2026年7月9日期間生產之大豆沙拉油（生產批號：20270531至20270708）。目前與中聯有關的油脂已採「預防性下架」措施，台糖公司均配合辦理並再次將該等批次送驗。

台糖以「大糖盛事慶80」為主軸推出發票登錄抽獎，獲得消費者熱烈回響，累積近八千人次參加、登錄近2萬張發票。今日抽出最終大獎「台糖飯店住到爽」住宿券，幸運得主可入住台糖長榮酒店總統套房、尖山埤渡假村醉月小樓、台北會館尊榮套房等優質旅宿據點，總價值約113,900元，把台糖的旅宿住一遍也等於環臺一大圈。幸運得主不僅可深入感受台糖旅宿服務，也可以藉由場地了解糖業文化的底蘊，絕對是「貴賓享受+文化沉浸」的加乘好康。