快訊

整理包／分科戰士解脫了！115分科測驗正式落幕 8科完整試題、解答一覽

闖樂器行砍死連襟老闆！ 陽明交大教授學歷驚人 專攻半導體曾獲教學獎

又有旅客上錯飛機！虎航一年內二起誤登機 起飛前緊急清艙複查人數

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：食安法修法規定 業者知悉超標違規24小時內須通報

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
針對毒油事件，行政院長卓榮泰下午前往立法院「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」報告並備詢。圖／取自國會頻道
針對毒油事件，行政院長卓榮泰下午前往立法院「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」報告並備詢。圖／取自國會頻道

毒油風暴延燒，行政院長卓榮泰今天下午在立法院表示，「食品安全衛生管理法」修法草案將明定，食品業者知悉產品有超標違規情形後，須在24小時內完成通報，目前修法內容正由衛福部進行最後審慎訂定。

民進黨立委張雅琳質詢指出，國民黨批評，政府揭露資訊像「擠牙膏式」一點一點宣布。卓榮泰答詢，6月30日的通報，雖然是以前的案子，但當時判斷如果是單一事件，就找到來源單一處理；到了7月7日第二批出現，政府察覺不是單一事件，因為不同批號出現了一樣的達標，因此7月9日決定預防性下架。

張雅琳接著質詢，目前監測制度是否過度依賴業者自主管理，才導致此次食安風暴？卓榮泰回答「是」，所以現在要強化就是自主檢驗頻率，以及第三方驗證機構進行更有效的驗證，查驗檢驗出的數據是否為真確；另外也要建立一個業者及第三方機構都要有即時通報的責任。

張雅琳質詢，即時通報到底是多久，還是業者自行判斷？另如果檢驗機關只有通知委託驗者，也就是現在所說的第三方，也應有通報責任；所以政府是否可以把相關時間，以及一旦超過法定限量，實驗室及業者都要在同一時間段通知中央、地方主管機關規定納入草案？

卓榮泰答詢表示，未來食安法的修法草案將規定，食品業者應知悉有沒有超標違規情形，24小時內就應通報，修法正在請衛福部做最後的審慎訂定。

張雅琳也質詢，外界抹黑政府馬上要將違規食品重新上架，請卓榮泰做澄清。卓榮泰表示，目前採取的是預防性下架，後續一定要檢驗合格，或提出任何可以證明的合格證書，經過主管機關同意之後才可以上架；不過現在都還不到這個程度，目前政府針對29批中的21批逐批檢驗，一定要驗到完全沒問題，才會逐批再上架。

致癌沙拉油

延伸閱讀

「2個要求+5個增訂」致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法

卓揆：本周提食安法修訂案 指示衛福部研擬油品重新上架原則

卓榮泰：《食安法》修法一周內提出 含五強化、五增訂

一周內送出食安法修正草案 卓榮泰：不適任閣員，我自然會處理

相關新聞

查致癌油... 卓揆喊地方要站第一線 彰衛局：關鍵在業者未即時通報

中聯油脂疑似問題油品事件持續延燒，行政院長卓榮泰今日表示，地方主管機關主要職責是站在第一線進行稽查與裁罰，「有無進到工廠查核，未來將是行政與司法調查的重要依據」。彰化縣衛生局指出，依食安法地方政府確實負有稽查管理責任，但此次案件關鍵在於業者自主檢驗發現異常後，是否落實第一時間通報。

致癌油延燒 陳清崧點名卓榮泰：根本是「毒油門神」

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物超標事件延燒，國民黨台中青年議員參選人陳清崧今天臉書發文說，整理中聯致癌油事件爆發以來的中央處置時間軸，直指行政院長卓榮泰在多項關鍵決策中態度反覆、處置消極，甚至質疑中央政策「一路替業者踩煞車」，他說「誰在護航致癌毒油？證據都指向一人，卓榮泰就是毒油門神！」

卓榮泰：有問題都沒有在市面上 下周一會將321件產品檢驗完畢

中聯油脂致癌油持續擴大，行政院長卓榮泰今天表示，目前4到6月的問題油已經沒有在市面上，接著下周一前會將所有下游321件產品及52件原油都會檢驗完畢。

中下游業者遭致癌油波及…鐘佳濱提設基金補償 卓榮泰允研究

中聯油脂大豆沙拉油爭議延燒，立法院會今邀請行政院長卓榮泰專案報告。民進黨立委鍾佳濱質詢指中聯被罰1.65億元，雖然政府保護了通路末端的消費者，但無辜被波及的中下游業者要找誰賠？建議設食品加工產銷秩序風險管理基金，補償主動通報、配合下架且確認無責的業者；卓榮泰承諾將研究。

中聯疑慮油品食藥署將驗4種物質 學者分析：比照歐盟檢驗標準

衛福部食藥署今天公布中聯油脂疑慮油品下架後重新上架原則，將由國家實驗室主責檢驗52件原油、321件成品等檢驗結果，且除苯駢芘外也將檢視苯駢蒽、苯駢苊與chrysene共4項多環芳香烴物質。學者指出，這類物質生成環境類似，歐盟也採取一併檢測且設有上限的作法，食藥署作法是好的，至於外界關注的檢驗效力，不論國家實驗室、認證實驗室其檢驗效果均可信任。

經濟部：致癌油涉案5業者 三年內不得申請投資抵減優惠

致癌油風暴延燒，立委關注，產創條例規定，業者違反食安法，應追回其租稅優惠、補助。經濟部次長何晉滄說明，依法政府會檢視，業者前三年是否違反重大食安事件；2026至2028這三年，涉案的五家業者，都無法再申請產創條例相關的投資抵減優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。