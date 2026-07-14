卓榮泰：地方政府有無進工廠查核毒油 未來是行政及司法調查重要依據

中聯毒油事件持續延燒，行政院長卓榮泰今天說，根據現行食品安全衛生管理法規定，直轄市及縣市政府就是地方主管機關，主要職責為站在第一線稽查與裁罰，包括進入食品工廠、餐廳、通路賣場及夜市攤販，「有無進到工廠查核，未來是行政跟司法調查的一項重要依據」。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長提出「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告，民進黨立委陳培瑜質詢提及，立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，各黨團同意邀請行政院長提出專案報告，在野黨立委高喊關心食安卻阻擋院長上台報告，原來只是想要政治作秀，民進黨團對此公開譴責。

卓榮泰答詢時表示，他來到立法院就是要說明真相，「無論如何有充分的時間，能夠把真相說明清楚，我還是感謝大院這樣的安排」，對於韓國瑜做出如此議事安排，自己上周也有透過文字表達感謝，「讓我有時間看看各地風災狀況，這樣的議事安排，有助於人民對政府的信心。」

陳培瑜質詢，食安從來就不是只有中央政府的責任，地方主管機關也有責任跟義務要承擔，目前中央與地方政府的權責分工為何。卓榮泰回應，現行食品安全衛生管理法第2條規定，衛福部當然就是中央主管機關，直轄市及縣市政府則是地方主管機關。

卓榮泰說，所謂地方主管機關的主要職責，就是站在第一線執行稽查跟裁罰，包括進入食品工廠、餐廳、通路賣場及夜市攤販，「很清楚就是必須站在第一線，能夠做的事情就是到現場查核、抽樣檢驗，到底進到工廠查核有沒有做到，未來也是行政跟司法調查一項重要依據。」

陳培瑜表示，現在有很多媒體惡意報導，想要把所有責任推給中央政府，食藥署早在7月1日接獲相關通報，並且立刻協同台中市政府進行查核，食藥署已經做了該做的事情，但是如果地方政府不做稽查，對於所在縣市的大公司置之不理，這是非常可怕行政官僚的心態。