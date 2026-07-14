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台糖預防性下架逾2千萬噸油 若24日檢驗合格恢復出貨

中央社／ 台北14日電
台糖14日舉辦「台糖慶80抽大獎 公益路跑接棒奔馳」記者會，台糖董事長吳明昌於會後接受媒體聯訪。中央社
台糖14日舉辦「台糖慶80抽大獎 公益路跑接棒奔馳」記者會，台糖董事長吳明昌於會後接受媒體聯訪。中央社

中聯油脂案延燒，台糖先前預防性下架9項產品。台糖董事長吳明昌今天表示，預防性下架油品達2881萬噸，預估損失新台幣數千萬元，最新抽樣檢驗結果預計於24日出爐，若合格將重新上架。

台糖下午舉辦「台糖慶80抽大獎 公益路跑接棒奔馳」記者會，台糖董事長吳明昌於會後接受媒體聯訪時表示，台糖擁有榨油廠，大多進口美國黃豆製作粗油並精煉，近期因銷售量大增，自有產量不足，因此外購中聯下游福懋粗油，今年外購2次，採購粗油均確定檢驗結果合格才運回精煉。

吳明昌說明，本次預防性下架油量約有2881萬噸，預估損失數千萬，其中包含檢驗費、物流與人力成本，買氣近期也受到影響。

關於重新上架時程，吳明昌表示，依規定須由衛生局抽樣檢驗合格才可上架。目前檢驗需求大，預計檢驗結果最快於24日出爐，若合格便能重新販售。

吳明昌表示，台糖是國營事業，內控非常嚴格，員工不敢投機取巧或亂添加東西，一定按程序處理。

台糖說明，台糖此次受中聯事件牽連的粗油原料，用於6月1日至7月9日期間生產的大豆沙拉油。（生產批號：20270531至20270708）。台糖部分產品先前配合政府採取預防性下架，並於1日主動送檢，檢驗結果全數合格。

台糖強調，雖僅部分油品使用到中聯下游的福懋粗油，且檢驗結果均合格，但仍配合政策進行預防性下架。鑑於中元普渡將至，市場用油需求將擴大，台糖期盼能盡速恢復出貨，以避免出現缺貨情況。

食藥署今天公布「分源分項、逐批確認、上下游核對」3項重新上架原則。台糖補充說明，由於同一油槽因生產日期不同就會產生不同批號，若每批皆須逐一檢驗，將造成極大經費負擔，也可能導致檢驗量能超載、延誤出貨，恐進而影響中元節的油品供應。

針對部分民眾拿台糖油品空瓶至門市要求退換貨，台糖表示，由於台糖油品僅屬「預防性下架」，因此未列入本次退換貨的適用範圍。

致癌沙拉油 台糖 中聯

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