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致癌油風暴維護民眾權益 卓榮泰：從寬退貨、團體訴訟雙軌制

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會14日邀請行政院卓榮泰進行「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告。他表示，守護消費者權益是政府責無旁貸的任務，為妥善解決消費爭議，行政院已全面啟動「從寬退貨」與「團體訴訟」雙軌並行的保障機制，將消費者的損失與不便降至最低。

行政院消保處已於官網建置「中聯大豆沙拉油事件案」專區，整合政府公告、退換貨資訊及線上申訴管道。並協調各通路業者秉持「從寬、從優、從速、從簡」原則辦理退換貨作業，消費者持發票、收據、刷卡紀錄或其他足資證明購買之憑證，或購買之商品或空瓶，均可依規定辦理退換貨。

行政院消保處亦協調各地方政府，督促轄內業者建立明確的退換貨窗口；另整合相關機關的官網資訊，確保民眾獲得最新且一致的退換貨方式與問題產品資訊，完善消費者權益保障。

為積極保障消費者權益，行政院消保處協助媒合消費者保護團體提起團體訴訟，至於訴訟相關費用之補助，則依《食安法》規定由衛福部食品安全保護基金支應；同時，行政院消保處也督導地方消保官主動協助民眾處理消費爭議申訴，以確保消費者權益獲得最妥善的維護。

罰則方面，卓榮泰表示，依據食安法規定，食藥署於7日開罰中聯1億6,520萬元。其餘延遲通報之業者，也分別由轄管衛生局分別裁罰，台北市政府開罰南僑300萬元，台中市政府分別開罰中聯300萬元、福壽900萬元、福懋300萬元鍰，彰化縣政府開罰泰山600萬元。

卓榮泰 行政院 致癌沙拉油 中聯油脂

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