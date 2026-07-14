問題油檢驗合格就能重上架？ 食安專家揭法規矛盾：民眾不一定接受

中聯油脂苯駢芘超標事件延燒，食藥署今日公布預防性下架產品重新上架原則，未來將依「分源分項、逐批確認、上下游核對」三項原則，均檢驗合格後才可恢復上架。不過，重新上架機制一公布，外界仍有不少疑問：源頭尚未完全釐清，預防性下架產品真的可以安心重新上架嗎？

台大公共衛生學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕表示，真正的癥結並非檢驗，而是現行法規存在矛盾，導致行政機關依法行政時陷入兩難。

吳焜裕說，食藥署提出的「分源分項、逐批確認、上下游核對」原則，本質上是希望確認每一批原油與終端產品的對應關係，再依檢驗結果決定是否解除預防性下架。不過，行政機關對外說明仍不夠清楚，因此容易讓民眾產生誤解。

這次事件最關鍵的是必須區分「原油」與「加工食品」，中聯油脂超標的原油依法不得繼續販售或使用，要求下架並無爭議。但若這些油品已用於餅乾、糕點、熟食等加工食品，因為添加油脂比例通常不高，經稀釋後，終端產品中的苯駢芘含量多半可能符合現行法規要求。

吳焜裕指出，目前我國針對苯駢芘已有部分食品限量標準，例如食用油、嬰幼兒食品及部分燒烤食品等均有規範，但並非所有加工食品都有明確限量標準。因此，部分終端產品即使使用曾超標的原油製成，若檢驗結果符合規定，依法仍可能屬於合格產品。

「這正是目前最大的法律困境。」吳焜裕說，依食安法第7條要求食品業者應善盡自主管理責任，不得使用有安全疑慮的原料。現行食安法已規定，強調業者不能再以「不知道原料有問題」作為免責理由，必須自行把關原料安全，針對原料、半成品及成品進行自主檢驗。

另一方面，若終端產品經檢驗符合現行法規標準，依法又可能可以重新上架，形成「原料不能用，但產品可能合法」的矛盾。「行政機關最困難的就在這裡。」吳焜裕說，依法行政的結果，很可能是檢驗合格的產品可以恢復上架。從民眾感受來看，許多人無法接受「曾使用問題油」的食品再次出現在貨架上，因此「合法」與「安心」之間仍存在明顯落差。

吳焜裕表示，毒理學強調的是「劑量決定毒性」，並非所有化學物質只要存在就一定有危害。苯駢芘確實具有致癌性，政府才會透過限量標準進行管理，只要暴露量低於法規限值，風險即被認為可接受。但社會大眾採取「零容忍」心態，只要聽到「致癌物」或「超標」，心理上就很難接受。

吳焜裕認為，這次事件也凸顯現行法規仍有檢討空間。若未來類似事件再次發生，行政機關仍可能面臨相同困境，因此有必要重新檢視相關法令，讓「原料管理」、「產品管理」及「重新上架」之間建立更一致、清楚的法律依據，避免行政執行與民眾期待持續產生落差。