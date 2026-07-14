致癌油事件引恐慌 卓榮泰深感遺憾未道歉「自我檢討與反省」

中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院長卓榮泰今日赴立法院專案報告時稱，對於食安事件造成國人不安、下游業者焦慮，以及社會秩序上的安全威脅，他深感遺憾，也會自我檢討與反省，未來將早日建立機制，彌補過去不足，在最短時間內提出方案，盼行政立法、中央地方共同努力，重建人民食安信心。

立法院朝野黨團日前協商決定，邀請行政院長卓榮泰率領相關部會首長今天赴立院提出中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告，並備質詢。

對於食安事件處理態度，卓榮泰指出，行政院秉持國人健康優先，以最嚴謹的態度面對每一起食品安全事件，不因事件規模大小而有所鬆懈，不容任何違法行為危害國人健康；對於中聯大豆沙拉油事件，行政院秉持「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」原則，依法行政。

卓榮泰接續提出五面向說明，包括「確保食安優先」、「徹查刑事不法」、「保障消費者權益」、「穩定市場供需」，及「啟動食安法修法」。他說，衛福部食藥署6月30日獲報中聯4月4日所生產的大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，便協同台中市政府進行查核，並即要求中聯停止製造、販售，並在3日完成第一層產品下架

卓榮泰提到，由於2017年食品違規下架處理原則只能處理到第一層，因此他在3日下午的會議中指示衛福部，「再考慮一下第二層如何處理，不能下架能否公告」，衛福部才於4日舉行專家會議討論如何擴大第二層加工商品下架，「外界和委員誤會了，沒人要輕放，我們是要擴大、加嚴處理」、「沒有蓋牌、只有加嚴」。

他接續提及，對於業者惡意隱匿，中央地方皆處以重罰，食藥署官網也建置「中聯油脂案專區」持續更新最新資訊；由於行政院已要求中聯4月至6月生產的相關油品及其製成產品，擴大預防性下架，未來將按分源分項、逐批確認及上下游核對原則，經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗合格後，始得恢復上架販售。

卓榮泰說，行政責任必須究責，刑事責任更不能放過，任何蓄意隱匿、規避監管、危害食品安全的行為，都必須依法究辦，絕不寬貸；消費者權益方面，行政院已全面啟動「從寬退貨」與「團體訴訟」雙軌並行的保障機制，降低消費者損失。

對於後續市場供應，卓榮泰說，目前國內主要食用油脂精煉廠皆已有意願配合調整生產及供應規劃，整體市場供給短期內尚屬穩定，可支應民生用油需求；農業部亦積極與飼料業者、畜牧業者協調，調整原料及替代方案，維持國內飼料供應無虞。

而食安法則有「5個強化」與「5個增訂」，卓榮泰說，將強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理，以及數位治理。

他說，食安沒有妥協，追求食安也沒有終點，政府的責任不會只停留在單一事件。行政院各部會將持續與地方政府合作，從守護食安到保障消費者，從徹查不法到依法究責，從穩定市場供應，到恢復市場秩序，從而全面檢視食品安全管理制度，逐項落實改革措施，持續提升食品安全治理能力。