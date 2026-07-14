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中聯毒油延燒！石崇良、姜至剛挨告瀆職 北檢打擊民生犯罪檢察官偵辦中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
致癌油風暴延燒，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳今至台北地檢署告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，也要求賴清德總統道歉，行政院長卓榮泰下台。聯合報系資料照
致癌油風暴延燒，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳今至台北地檢署告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，也要求賴清德總統道歉，行政院長卓榮泰下台。聯合報系資料照

中聯油脂公司大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，竟拖延隱匿通報，政府監督制度失靈，台北市議員張斯綱鍾沛君柳采葳告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，台北地檢署收案後，已分他案，交由打擊民生犯罪專組檢察官偵辦中。

台中地檢署日前聲押中聯油脂總經理余凌冲，法院裁定2千萬交保，檢方已抗告。台北地檢署則是收案受理中央官員被控瀆職等案件，分他案交由打擊民生犯罪專組檢察官追查案情。

本月9日，張斯綱等人到北檢告發石崇良、姜至剛涉瀆職，直指中聯油品問題不是單一廠商違法，而是主管機關監督制度失靈。議員鍾沛君指出，首先，此案只查市售產品，沒有查源頭，第二是1300公噸的龐大問題油品流入市面，主管機關毫無知覺，第三，廠商隱匿48天後才自主通報，主管機關沒有立即性下架，第四，在各界輿論壓力下，一連三遍改了處置標準，透露出主管機關的無能、制度的失靈。

柳采葳表示，這不只是一樁食安災難，而是從賴清德、卓榮泰，到石崇良、姜至剛等一連串大官所釀成的食安大災難，「禍國殃民」，從事前預判失靈，到事中過程怠忽職守，讓廠商拖延隱匿48天，最後因為完全錯誤的決策影響下游廠商，更慘的是全台人民跟著大官一起陪葬，希望用「司法的鐵拳」還給大家食安正義。

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