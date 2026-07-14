泰山新通報3產品苯駢芘超標 來自已知5批中聯油品

中聯問題油延燒，食藥署今天公布，泰山新增通報3項產品，檢出苯駢芘超標，原料來自已知5批異常中聯油品，1項為先前強制下架、2項未出貨，未流入市面；全案影響累計50項產品。

食藥署從中聯油脂致癌物苯駢芘超標案爆發以來，要求中聯公司今年4月至6月間生產29批油品，包括5批超標油品，及泰山、福壽、福懋油使用相關油品製成的衍生產品，皆於7月10日中午12時前完成預防性下架作業。

衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天下午接受媒體聯訪時表示，昨天晚間接獲泰山通報，自主送驗產品「泰山不飽和調合油2L」、「泰山不飽和調合油1.5L」及「泰山花生風味調合油2L」，分別檢出苯駢芘2.2ppb（μg/kg）、2.2ppb（μg/kg）及2.3ppb（μg/kg），超過標準2ppb（微克／公斤）。

王德原表示，「泰山花生風味調合油2L」使用中聯公司批號313-1150512及315-1150510大豆沙拉油作為原料，也就是過去通報第2批、第3批中聯異常油品，該產品已依食藥署先前要求，於115年7月10日中午12時前完成全面下架。

王德原進一步說明，「泰山不飽和調合油2L」及「泰山不飽和調合油1.5L」使用中聯公司批號315-1150510大豆沙拉油作為原料，也就是第3批通報中聯異常油品，2項產品均未出貨，未流入市面。

根據食藥署今天公布最新資料，第1批是中聯6月30日通報「油槽315」檢驗不符標準，這批大豆沙拉油共計約1300公噸，於4月4日製造，批號為315-1150404，截至今天上午11時，受影響油品為18個品項，已回收共計413公噸。

第2批是泰山7月7日通報調合油不符合規定，使用中聯「油槽313」生產油品製成，這批大豆沙拉油約1309.52公噸、5月12日製造，批號313-1150512，截至今天上午11時，受影響油品為24個品項，已回收共計505.4公噸。

第3批是南僑7月9日通報異常，使用中聯「油槽315」生產大豆沙拉油，共計約1305.9公噸、5月10日製造，批號315-1150510，截至今天上午11時，受影響油品為17個品項，已回收共計319.6公噸。

第4批為福壽7月12日通報花生風味精華調合油異狀，使用中聯「油槽318」生產油品，這批大豆沙拉油約533.85公噸、4月6日製造，批號318-1150406，截至今天上午11時，受影響油品為14個品項，已回收共計243.6公噸。

第5批是福壽7月12日通報不飽和大豆沙拉油不合規定，使用中聯「油槽314」的大豆沙拉油製作，共計約1307.43公噸、4月10日製造，批號314-1150410，截至今天上午11時，受影響油品為24個品項，已回收共計162.8公噸。

王德原說，現階段最重要的是完成52件原油檢體及321項產品檢驗，落實再上架原則，盡快恢復市場秩序。檢驗內容參考食藥署公布的建議方法，一次上機即同時檢測4種多環芳香烴（PAH4），包含苯駢芘BaP、BaA、BbF、Chrysene等指標，待整體結果彙整完畢對外說明。