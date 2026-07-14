批毒油未了民眾要加問 陳菁徽：一天一蘋果，農藥有沒有？

中聯油脂大豆沙拉油爭議未解，國民黨立委陳菁徽批評，衛福部最新「農藥殘留容許量標準」，其中將蘋果的「芬普寧」殘留容許量，從原本的0.5ppm大幅提高至3.0ppm，整整放寬6倍。陳菁徽表示，毒油還沒結束，又來「毒」蘋果？以前常聽到「一天一蘋果，醫生遠離我」，如今民眾恐怕要先問「一天一蘋果，農藥有沒有？」

陳菁徽表示，毒油事件席捲全台，台灣人擔心手上的飯糰、桌上的早餐，究竟有多少產品曾經使用毒油。正當民眾每天提心吊膽時，該承擔起責任的民進黨政府，至今卻沒有任何官員下台負起政治責任。如今毒油事件還沒落幕，又要開始擔心起另一起食安事件。

陳菁徽指出，芬普寧是一種殺蟲劑及殺蟎劑，主要作用於神經系統，人體若在短時間內攝取過量，可能出現皮膚刺痛、頭痛、暈眩、噁心、肌肉顫抖等症狀；嚴重暴露時，甚至可能發生全身抽搐、癱瘓或影響呼吸。

陳菁徽提到，衛福部今年4月發布農藥殘留容許量標準修正內容，調整多項農產品的芬普寧殘留標準。過去蘋果與其他梨果類適用相同的0.5ppm標準，這次卻將蘋果單獨拉出規範，放寬至3.0ppm；另一方面，櫻桃的芬普寧殘留容許量，則從5.0ppm下修至3.0ppm。

陳菁徽說，同一份修正資料中，衛福部對櫻桃標準下修的理由寫得相當清楚，「部分年齡層短期取食風險評估結果超過100% ARfD。」白話說，特定年齡層如果在短時間內食用較多櫻桃，攝取到的芬普寧可能超過急性安全參考量。然而，蘋果的修正理由中，卻完全沒有公開各年齡層的急性攝食風險，也沒有說明幼兒、兒童及高攝食族群，在3ppm標準下究竟會用掉多少急性安全額度。

陳菁徽續指，更令人質疑的是，業者一共提出26場蘋果殘留試驗，其中22場因施藥劑量或施用次數不符合擬採用的美國登記使用方法而未被納入，最後只採用4場試驗，殘留量介於0.48至1.125ppm。相較之下，櫻桃提出的6場殘留試驗全部符合相關使用方法。

陳菁徽表示，既然蘋果4場試驗中的最高殘留量約為1.125ppm，衛福部就有責任進一步說明：為什麼標準訂在3ppm？為什麼不能訂為1.5ppm？為什麼沒有比照日本採用2.0ppm？4場試驗是否具有代表性？

陳菁徽質疑，請問衛福部，同樣是水果，櫻桃因部分年齡層可能出現急性攝食風險，因此加嚴芬普寧殘留標準；蘋果卻在沒有完整公開兒童風險計算的情況下，且僅4場符合使用方法的試驗，如何讓全台灣民眾相信平常在吃的蘋果，未來農藥殘留量標準放寬六倍不會對健康造成問題。這樣的說明，誰能放心？