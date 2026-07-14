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泰山再通報3品項檢出苯駢芘 食藥署首公布預防性回收產品累計近8千公噸

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署要求中聯油脂4至6月生產油品，其中游衍生的各式調和油、風味油，及下游的醬料、即食食品等，全數需在7月10日12時完成預防性下架。圖／食藥署提供
食藥署要求中聯油脂4至6月生產油品，其中游衍生的各式調和油、風味油，及下游的醬料、即食食品等，全數需在7月10日12時完成預防性下架。圖／食藥署提供

中聯油脂致癌油疑慮品項周日起新增至5批號，衛福部食藥署今天指出，昨晚接獲泰山企業股份有限公司通報，自主送驗產品不飽和調和油2公升、1.5公升及花生風味調和油，分別檢出苯駢芘2.2ppb、2.2ppb及2.3ppb。食藥署副署長王德原說，這些產品均已預防性下架，中聯油品4至6月全數產品及其下游製品預防性架累計7619.5公噸。

食藥署於7月13日晚間接獲泰山企業股份有限公司通報，其自主送驗產品「泰山不飽和調合油2L」、「泰山不飽和調合油1.5L」及「泰山花生風味調合油2L」，分別檢出苯駢芘2.2ppb、2.2ppb及2.3ppb，均超過法定限量標準。王德原說，這些產品的上游中聯油品，已是目前確認有疑慮的5批油品，相關產品已在10日12時前全數下架，部分油品則未出貨，尚未流入市面。

「泰山花生風味調合油2L」使用中聯公司批號315-1150510及313-1150512大豆沙拉油作為原料，該產品已依食藥署先前要求，於115年7月10日中午12時前完成全面下架。「泰山不飽和調合油2L」及「泰山不飽和調合油1.5L」使用中聯公司批號315-1150510大豆沙拉油作為原料，2項產品均未出貨，未流入市面。

中聯油脂已確認為疑慮油品批號共5批，包括315-1150404、318-1150406、314-1150410、315-1150510、313-1150512，這些油品及其下游產品，全數需強制下架不得再上架，截至7月14日上午11時止，前述批號再製而成的各式調和油等原型油品，總計回收數量為1644.4公噸，較13日回收的1641.4公噸多出3公噸。

另，食藥署要求中聯油脂4至6月生產油品，其中游衍生的各式調和油、風味油，及下游的醬料、即食食品等，全數需在7月10日12時完成預防性下架。食藥署今天首度公布回收進度，王德原說，疑慮原油總重為2.7萬公噸，其下游分裝的沙拉油，再製的調和油、風味油，及再下一層的醬料、食品成品等，截至今天中午11時，總計回收重量為7619.5公噸。

致癌油食安風暴狂燒，食藥署公布截至今天中午11時，總計回收重量為7619.5公噸。記者蘇健忠／攝影
致癌油食安風暴狂燒，食藥署公布截至今天中午11時，總計回收重量為7619.5公噸。記者蘇健忠／攝影

泰山 食藥署 中聯油品 致癌沙拉油

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