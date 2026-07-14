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中央擬放寬蘋果農藥殘留標準 盧秀燕反對：不知衛福部受到什麼壓力

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）表示，堅決反對放寬蘋果農藥殘留標準，希望中央收回成命，不然一定要清楚交代，為何犧牲國人食安？記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）表示，堅決反對放寬蘋果農藥殘留標準，希望中央收回成命，不然一定要清楚交代，為何犧牲國人食安？記者陳敬丰／攝影

衛生福利部食藥署4月公告修正農藥殘留容許量標準，共174項，其中蘋果的農藥殘留容許放寬6倍，遭外界質疑。台中市長盧秀燕今天表示，堅決反對，希望衛福部收回成命，維持現行標準，如果堅持開放，一定要交代為何犧牲國人的食安

盧秀燕今天上午主持市政會議前受訪，被問及食藥署放寬標準，她說「非常反對」，蘋果是很好的水果，國內用量很大，且許多餐飲如沙拉也會大量使用，可以說台灣人最喜歡的水果之一，而且國內產量不足，絕大部分從國外進口；多年來，我國的容許量就是0.5ppm，從各國進口的蘋果都是採取這樣的標準。

盧秀燕質疑，衛福部不曉得受到什麼樣的壓力，竟然要片面、自行宣布放寬，而且一放就是6倍，從0.5ppm放寬到3ppm，等於要准許進口農藥超標的蘋果；她堅決反對，並強調衛福部要挺起脊梁，要有肩膀、要拒絕，一定要維持現行的0.5ppm。

盧秀燕表示，現行的標準行之有年，且國人與外國進口商也都接受，不是做不到，希望衛福部收回成命；如果堅持要開放，中央一定要交代，為什麼要犧牲人民食安？食安最重要，絕不可以放水，也絕不可以退縮，一定要堅持到底，她主張以現行標準維護食安。

媒體也詢問關於中聯致癌油的稽查進度，盧秀燕表示，中市府目前已經查出5批超標的問題油品，民眾都想知道為何會有這樣大規模的致癌油出現，中央應該趕快查清楚；但就她所見，中央沒有很積極的查察，還沒查清楚原因就要公布重新上架原則，她覺得萬萬不可，應查清原因在決定是否重新上架。

致癌沙拉油 衛福部 盧秀燕 食安

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