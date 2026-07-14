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南僑未依法通報遭重罰300萬 台灣前進喊修法：吹哨者納入私部門

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣前進上午在立法院群賢樓門口舉行記者會，小民參政歐巴桑市議員參選人陳宛毓（左起）、台灣基進台北黨部主委吳欣岱、小民參政歐巴桑市議員參選人沈佩玲及綠黨市議員參選人張祐輔出席。記者鄭超文／攝影
台灣前進上午在立法院群賢樓門口舉行記者會，小民參政歐巴桑市議員參選人陳宛毓（左起）、台灣基進台北黨部主委吳欣岱、小民參政歐巴桑市議員參選人沈佩玲及綠黨市議員參選人張祐輔出席。記者鄭超文／攝影

中聯毒油事件持續延燒，由多個小黨組成的台灣前進今天表示，盡管衛福部開出史上最高的1億6520萬元罰鍰，然而問題出在三個結構性破口，包括「追溯系統各查各的」、「公共供餐追不到批號」，還有「最早發現問題的人沒有受到公益揭弊者保護法保護」。

台灣前進上午在立法院舉行記者會，時代力量黨主席王婉諭表示，孩子每天在學校吃的那一餐，不應該成為最不放心的一餐，中聯案讓家長最焦慮的就是「問了半天，還得不到孩子有沒有吃到的答案」，行政院長卓榮泰在立法院的專案報告，不能只停留在道歉與滾動檢討。

台灣基進台北市議員參選人吳欣岱指出，面對重大食安事件，政府應該建立「單一案件、單一欄位、單一版本」的全國平台，地方政府每天用同一套欄位回報業者、產品、批號、流向、下架、回收與待查狀態，衛福部食藥署負責驗證、去重、統一公布，「食安最怕的不是地方查得比中央快，而是大家查到不同答案」。

台灣小民參政歐巴桑聯盟新北市議員參選人陳宛毓表示，同一品牌的油品有不同批號，可能只有部分批次出現問題，政府一口氣下架安全產品，也會漏掉真正有疑慮的批次，政府應該建立公共供餐的批號追溯制度，涵蓋學校團膳、幼兒園、長照與社福機構及其委外供餐。

台灣小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲說，南僑油脂早在5月13日就驗出異常，訊息卻在供應鏈層層傳遞48天，中聯直到6月30日才正式通報主管機關，南僑事後也因未直接通報被開罰300萬元，如果有完整的私部門揭弊保護制度，廠商就能在驗出異常的當下直接通報主管機關。

沈佩玲指出，現行「公益揭弊者保護法」沒有納入一般私部門食品企業，儘管「食品安全衛生管理法」有勞工揭露的反報復保護，但是主要是在處理「員工對雇主」，並未涵蓋受託實驗室、承攬商、下游客戶等企業對企業的通報情境，呼籲立法部門修法納入私部門。

台灣綠黨新北市議員參選人張佑輔則表示，台灣並不缺乏技術，現在就有電子發票、食品履歷、產品批號與資訊系統，問題出在資料分散不同單位、彼此沒有串接，因此除了修法強化源頭管理與揭弊保護，我國也應該同步整合相關批號資料，「食安不能只靠事後下架，更要做到事前預警、事中追蹤、事後精準通知。」

南僑 王婉諭 衛福部 致癌沙拉油

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