南僑未依法通報遭重罰300萬 台灣前進喊修法：吹哨者納入私部門

中聯毒油事件持續延燒，由多個小黨組成的台灣前進今天表示，盡管衛福部開出史上最高的1億6520萬元罰鍰，然而問題出在三個結構性破口，包括「追溯系統各查各的」、「公共供餐追不到批號」，還有「最早發現問題的人沒有受到公益揭弊者保護法保護」。

台灣前進上午在立法院舉行記者會，時代力量黨主席王婉諭表示，孩子每天在學校吃的那一餐，不應該成為最不放心的一餐，中聯案讓家長最焦慮的就是「問了半天，還得不到孩子有沒有吃到的答案」，行政院長卓榮泰在立法院的專案報告，不能只停留在道歉與滾動檢討。

台灣基進台北市議員參選人吳欣岱指出，面對重大食安事件，政府應該建立「單一案件、單一欄位、單一版本」的全國平台，地方政府每天用同一套欄位回報業者、產品、批號、流向、下架、回收與待查狀態，衛福部食藥署負責驗證、去重、統一公布，「食安最怕的不是地方查得比中央快，而是大家查到不同答案」。

台灣小民參政歐巴桑聯盟新北市議員參選人陳宛毓表示，同一品牌的油品有不同批號，可能只有部分批次出現問題，政府一口氣下架安全產品，也會漏掉真正有疑慮的批次，政府應該建立公共供餐的批號追溯制度，涵蓋學校團膳、幼兒園、長照與社福機構及其委外供餐。

台灣小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲說，南僑油脂早在5月13日就驗出異常，訊息卻在供應鏈層層傳遞48天，中聯直到6月30日才正式通報主管機關，南僑事後也因未直接通報被開罰300萬元，如果有完整的私部門揭弊保護制度，廠商就能在驗出異常的當下直接通報主管機關。

沈佩玲指出，現行「公益揭弊者保護法」沒有納入一般私部門食品企業，儘管「食品安全衛生管理法」有勞工揭露的反報復保護，但是主要是在處理「員工對雇主」，並未涵蓋受託實驗室、承攬商、下游客戶等企業對企業的通報情境，呼籲立法部門修法納入私部門。

台灣綠黨新北市議員參選人張佑輔則表示，台灣並不缺乏技術，現在就有電子發票、食品履歷、產品批號與資訊系統，問題出在資料分散不同單位、彼此沒有串接，因此除了修法強化源頭管理與揭弊保護，我國也應該同步整合相關批號資料，「食安不能只靠事後下架，更要做到事前預警、事中追蹤、事後精準通知。」