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石崇良說明「重新上架原則」 上下游逐批檢驗合格才能通過

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
衛福部長石崇良表示針對油品「重新上架原則」，一定是在確保國人健康為最高考量之下來執行。記者林澔一／攝影
衛福部長石崇良表示針對油品「重新上架原則」，一定是在確保國人健康為最高考量之下來執行。記者林澔一／攝影

中聯致癌油品問題延燒，食藥署今公布預防性下架產品的「重新上架原則」，未來將採取「分源分項、逐批確認、上下游核對」3項原則，讓相關產品經過檢驗合格後重新恢復上架。對於外界質疑中央是否圖利、護航業者。衛福部長石崇良上午受訪表示，這是為了要顧及合法業者的權益，也顧及到整個消費市場的需要，重新上架一定是在確保國人健康為最高考量之下來執行。

對於「重新上架原則」，石崇良表示，先前為了確保國人最大的健康考量，大範圍預防性下架，後續要顧及合法業者的權益，也顧及到整個消費市場的需要，所以會按照分源分項，上下游比對逐批的檢驗確認，才會有重新恢復上架的可能性。

石崇良說，中央與地方政府正共同釐清事件源頭，他強調中聯油脂在無法證明整體製程安全無虞前，不會恢復生產。中聯所留樣油品出現上下游檢驗不一致的情況，因此食藥署將直接檢驗福懋、福壽、泰山所留樣原油及其製成的油品，並將相互對照上游原油與下端產品檢驗結果，兩端皆無問題才可重新上架，只要任一端、任一檢體超標，其對應的上下游油品與產品均須下架。

衛福部長石崇良（中）出席「第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，頒發資深典範獎給台東醫院醫事檢驗師楊惠春（右）。記者林澔一／攝影
衛福部長石崇良（中）出席「第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，頒發資深典範獎給台東醫院醫事檢驗師楊惠春（右）。記者林澔一／攝影

石崇良 中聯 食藥署 致癌沙拉油

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