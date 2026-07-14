油品重新上架原則遭蔣萬安質疑 石崇良：兼顧合法業者權益與消費需要

致癌沙拉油事件爆發2周，衛福部食藥署今公布「預防性下架產品」重新上架原則。對於台北市長蔣萬安批評，風險未釐清就討論上架，質疑中央「圖利、護航業者」。衛福部長石崇良受訪表示，這是為了要顧及合法業者的權益，也顧及整個消費市場的需要。但他也強調，重新上架一定在確保國人健康為最高考量之下來執行。

石崇良今天出席部立醫院第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮，他於會前受訪表示，目前整起事件仍持續進行調查，中央與地方政府共同協力，釐清事件源頭。衛福部一再宣布對於整個製油流程，在沒有確保安全無虞下，不會讓中聯油脂復工。衛福部與地方政府共同努力，謝謝地方政府一直配合。

台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳日前赴北檢按鈴申告，告發衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛涉犯瀆職，石崇良回應，「所有的事情應該由大家來評斷，我會虛心接受。」

中聯總經理余凌冲非食品專業出身，是不是導致這次事件發生的原因之一？石崇良說，目前檢調已介入調查，已把相關收集到的事證交由檢方進一步調查，中聯惡意隱匿、延遲通報，讓主管機關無法及時介入，他們應該要負起責任。

石崇良也指出，第一層是中聯保留樣本，因為與下游檢驗結果不一致，食藥署認定上游樣本可信度不足，因此將以第二層三家油品業者（泰山、福壽、福懋）留存的52件原油樣本，以及第三層約321項終端油品樣本同步檢驗做勾稽比對，石崇良說「只有在整個鏈上通通是符合規格的情形之下，才可能有重新恢復上架。」

石崇良也坦言，本次影響層面廣大，對下游食品業者感到抱歉，但這是為了讓國人安心所做、不得不的決定，謝謝大家的配合，後續就會按照檢驗的結果，科學的證據勾稽完成之後，陸續公佈合格可以重新上架商品。

鼎泰豐冷凍禮盒疑使用問題油而下架，是否之前就在追蹤名單？還是業者自行比對後才下架？石崇良說，日前宣布4至6月所有商品預防性下架，及時降低國人健康的所有可能風險，範圍涉及商家超過1000家。對於最下游的食品業者很抱歉，這是為了讓國人安心不得不的做的決定，謝謝大家配合，後續會按照檢驗結果，科學證據比對，勾稽完成後，陸續公佈合格可以重新上架的商品。