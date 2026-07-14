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中聯致癌油品案總經理2000萬交保 檢抗告台中高分院今分案裁定中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，中聯總經理余凌冲獲2000萬元交保，檢方提抗告。聯合報系資料照
中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，中聯總經理余凌冲獲2000萬元交保，檢方提抗告。聯合報系資料照

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，引爆全台食安危機，檢方聲押中聯總經理余凌冲，台中地院裁定以2000萬元交保，檢方13日將抗告補充理由書送出，台中高分院今早已收到抗告書，已分案由法官審理中，尚未裁定。

台中地檢署偵辦中聯油品案，9日動員13名檢察官，兵分多路搜索中聯、福壽沙鹿總廠、福壽梧棲廠、福懋油大肚總廠、福懋油清水廠，及泰山等4家公司，帶回11名被告、13名證人。

檢方複訊後認定，余凌冲涉犯食安法49條第4項、第1項之過失製造、加工有毒或含有害人體健康之物質食品罪 、同法第49條第2項前段之違反第47條第2款規定足以危害人體健康之虞罪，及刑法偽造文書罪，且余有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，10日凌晨聲請羈押。

台中地院10日晚間7時許開羈押庭，中檢派出檢察官康存孝、郭逵、黃鈺雯3人蒞庭，主張應羈押理由，法官開庭3個多小時，晚間近11點裁定余以2000萬元交保，檢方不服，當庭提抗告、記載筆錄。

中院說明，余凌冲已承認檢察官所指犯罪事實，檢警機關也已掌握部分證人，或鑑定報告等重要證據資料，綜合權衡後，認為酌定適當保證金額，輔以限制住居、限制出境及出海等限制手段，應足以對余形成拘束力，確保後續偵查程序，而無羈押之必要。

中檢13日將抗告補充理由書送中院，台中高分院今日已收到卷證，分案由法官審理裁定中。

中聯 苯駢芘 食安 致癌沙拉油

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