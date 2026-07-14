7成致癌油仍在市面流竄 卓榮泰遭告發廢弛職務釀成災害

國民黨前發言人康晉瑜、國民黨前副發言人張文瑜、新北市議員參選人鄧凱勛、桃園市議員參選人彭康傑等4人，今至台北地檢署直指行政院長卓榮泰錯誤指令、隻手遮天，放任致癌油傷害國人健康，告發涉刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌。

鄧凱勛表示，食安不分藍綠、食安是全體國人最關心的事情，這件事不容任何的蓋牌及政治操作，今告發卓榮泰涉刑法第130條公務員廢弛職務釀成災害罪，希望檢調積極查處，不要讓政府廢弛職務讓人民的食品安全健康更加雪上加霜。鄧凱勛直指，卓榮泰曾裁示應再考慮，到底是在考慮國人的食品安全健康嗎？還是考慮民進黨政府的面子？多考慮一秒、一分鐘，都是延誤國人的健康，這是完全不容許的。

國民黨前發言人康晉瑜表示，致癌油的事件爆發至今，卓榮泰依然戀戰，不肯向全國人民道歉，過去在歷史上有火燒連環船，如今全民怒火延燒，恐怕是「火燒連環油」，食安議題要成為民進黨2026的選戰破口。

回顧此案，衛福部長石崇良7月8日在立法院坦承，7月3日卓榮泰已經知道致癌油的發展，卻放任衛福部持續到7月5日、7日、9日才願意預防性的擴大下架今年4月到6月間的中聯油品。如果卓榮泰是真心在乎食安的話，為什麼不及早下令衛福部、食藥署立即預防性下架問題油品？

康晉瑜表示，昨食藥署公布目前的回收油品狀況，整體五批的問題油品裡面高達5756公噸的問題油品至今竟然僅回收了1641公噸，比例約28%不到3成，還有7成問題油品迄今仍在市面上流竄，是不是就是因為卓榮泰的廢弛職務才措施回收油品的黃金時機？

彭康傑表示，癌油事件風暴至今已超過2周，卓榮泰依然是隱匿真相、去做包庇，依食品安全基本法規定，政府應落實基本的公開透明，讓民眾有諮詢的權利，中央政府在第一時間沒有針對事件去做源頭的管理，釀成人民食安健康非常大的災難。

國民黨前副發言人張文瑜表示，食安監督機制通通是廠商自由心證，如今事件爆發，民進黨選舉輔選的輔選，食安事件推託甩鍋，政府有人負責嗎？「不要一個心中只有選舉，沒有食安，更沒有人民沒有責任的政府」。