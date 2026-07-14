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鼎泰豐用到致癌油！「10款禮盒」急停售下架 開放消費者退費

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
致癌毒油風暴波及鼎泰豐多款禮盒。聯合報系資料照
致癌毒油風暴波及鼎泰豐多款禮盒。聯合報系資料照

致癌毒油風波席捲全台，連帶衝擊多個餐飲品牌。知名餐廳「鼎泰豐」也發布宣告，中央廚房曾進貨食藥署公告之異常批號油品，使用於特定效期冷凍禮盒，包括「紅燒牛肉麵禮盒」（有效日期：2027.04.04、2027.04.18、2027.04.25、2027.05.16）、「蝦肉/鮮肉紅油抄手禮盒（有效日期：2026.08.26）」等部份禮盒均受到影響，消費者若曾購買特定效期之品項，可於8月7日前，持購買憑證至原購買處退費。

依據鼎泰豐公告，就內部登錄系統、進貨單、生產排程及食藥署公告資訊進行交叉比對，鼎泰豐門市及中央廚房現有庫存及使用中之油品，確認無食藥署公告之異常油品批號，並預防性更換為其他經檢驗合格品牌之大豆沙拉油。經追溯資料盤查，各門市未曾使用異常批號油品。

不過，公告中也表示，中央廚房曾進貨食藥署公告之異常批號油品，使用於特定效期冷凍禮盒。受影響禮盒雖未達食藥署公告下架標準，惟為保障消費者權益並善盡企業責任，已主動通知通路下架回收；未出貨商品已全數封存。消費者若曾購買以下效期之品項，可於8月7日前，持購買憑證至原購買處退費。

【鼎泰豐聲明全文】

有關近日油品事件，鼎泰豐啟動溯源盤查及應變機制。就內部登錄系統、進貨單、生產排程及食藥署公告資訊進行交叉比對。查核及處理情形說明如下：

一、 接獲訊息後立即清查門市及中央廚房現有庫存及使用中之油品，確認無食藥署公告之異常油品批號，並預防性更換為其他經檢驗合格品牌之大豆沙拉油。

二、 經追溯資料盤查，各門市未曾使用異常批號油品。

三、 中央廚房曾進貨食藥署公告之異常批號油品，使用於特定效期冷凍禮盒。

四、 前述受影響禮盒雖未達食藥署公告下架標準，惟為保障消費者權益並善盡企業責任，已主動通知通路下架回收；未出貨商品已全數封存。

五、 消費者若曾購買以下效期之品項，可於2026年8月7日(含)前，持購買憑證至原購買處退費。

鮮肉/菜肉大包禮盒(網購/通路) 有效日期：2026.07.25、2026.08.01

菜肉蒸餃/香菇素餃禮盒(網購/通路) 有效日期：2026.07.07、2026.07.14

紅燒牛肉麵禮盒(網購/通路/門市) 有效日期：2027.04.04、2027.04.18、2027.04.25、2027.05.16

蝦肉/鮮肉紅油抄手禮盒(網購/通路/門市) 有效日期：2026.08.26

菜肉紅油抄手禮盒(網購/通路/門市) 有效日期：2026.09.03、2026.09.10

極品豬腳禮盒(通路) 有效日期：2027.05.17

香菇素包禮盒(網購) 有效日期：2026.08.08、2026.08.15

鼎泰豐對於本次事件造成消費者疑慮與不安，深感歉意。將全力配合主管機關及相關單位查核作業，並持續精進食品安全管理機制。

鼎泰豐 禮盒 致癌沙拉油

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