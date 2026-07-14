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致癌油產品重新上架原則公布 5批疑慮油相關產品全數不得再上架

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」。記者蘇健忠／攝影
衛福部食藥署今天公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」。記者蘇健忠／攝影

衛福部食藥署今天公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」，食藥署副署長王德原說，中聯油脂4至6月生產共29批油品，5批已被認定為致癌疑慮油品，其下游分裝、調和油品及其生產的食品等一律不得再上架，其餘24批油品有3批未出貨，剩下的21批提供下游業者生產為321款油品，需等中聯原油及這些油品本身檢驗均合格才能上架，下游食品成品也要等所使用的產品經檢驗合格才能再上架。

食藥署已不採信業者自主送驗結果，王德原指出，所有疑慮油品檢體均由食藥署派員取樣後，送回國家實驗室檢驗，目前該實驗室檢驗量能全開，同仁日夜加班，若仍有不足時，會委由第三方認證機構檢驗合格後，才能解除管制。目前食藥署已完成中聯未出貨3批油品檢驗均符合規定，其餘共52件原油檢體、321件產品檢體，預計在下周一前全數完成檢驗。

王德原指出，經盤點，中聯油脂共提供予福懋油、福壽及泰山業者合計52批原油產品，必須經食藥署檢驗符合規定，且其生產而成的各式調和油、沙拉油等終端產品，經食藥署檢驗也符合規定者，才能重新上架，若終端產品也就是中游這3家公司的油品產品檢驗不合格，即使原油合格，對應上游原油批號製造一切下游產品，均不得恢復上架。

前述由中聯油脂供應的52批原油，由福懋油、福壽、泰山三家業者，合計做成321件終端產品。王德原說，這些產品會由食藥署或委託第三方認證機構檢驗符合規定，且上游的原油檢體也符合規定，才能列入重新上架範圍，若其對應之上游原油有一件不合格，對應的所有終端產品，即使檢驗合格，亦不得上架，也就是本次採「上游、下游均合格才能重新上架」作法嚴格把關。

油品以外再更下游的各式食品成品，如蛋糕、飯糰、即食食品等，王德原說，本次把關有如抓粽子，若產品使用上游的原油、中游原型油品經檢驗均合規定，才代表下游產品沒有疑慮可恢復上架，此外全數維持預防性下架。

強制性下架之不合格批次，中聯油脂批號315-1150404、318-1150406、314-1150410、315-1150510、313-1150512油品及其下游產品，一律不可重新上架。

王德原強調，已全面盤點涉案油品流向，依「全面查驗、一週落實、強化管理」之原則，捍衛國人食品安全，同時採取「分源分項、逐批確認、上下游核對」三項原則，在確保食品安全的前提下，研議讓合法業者、符合規定的預防性下架產品，經檢驗合格後可恢復上架。

食藥署公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」。圖／食藥署提供
食藥署公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」。圖／食藥署提供

食藥署公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」。圖／食藥署提供
食藥署公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」。圖／食藥署提供

食藥署 中聯油脂 致癌沙拉油

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