下架油重新上架？侯友宜：源頭沒釐清不要貿然上架

中聯油品致癌物苯駢芘超標，部分產品全面預防性下架，中央最近提出產品重新上架3原則。新北市長侯友宜今天受訪表示，油品要先釐清事實，既然在檢體有偽造、虛構情況，應先溯源把源頭查清楚，事情查清楚後，才有重新上架的可能性，現在「源頭還沒完全釐清前，不要貿然上架」，貿然上架後，民眾會放心嗎？也是不放心！

侯友宜認為，不管是上游源頭，還有中游、下游全部清理完畢後，都沒問題要上架再上架，且一定要從嚴先清理到民眾有信心，再來上架，這才是最重要的基本功。

侯友宜說，希望中央要考慮一下，這個時間點上架是對嗎？先把事情釐清清楚再說。

對於中央跑出食安法修法，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗。侯友宜說，修食安法本就是該做事，不管是源頭檢驗標準，或如果業者違反食安法更要嚴辦，越趨嚴格，才是對食安的重視。