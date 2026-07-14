毒油把關 卓揆提產品重新上架3原則

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院要求四至六月油品、食品於十日全面預防性下架。行政院長卓榮泰昨天裁示，一周內完成中聯油品樣本檢驗，預防性下架產品若要重新上架，會採分源分項等原則把關，以及一周內提出食安法修法，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗。

重新上架細節 食藥署今公布

食安議題延燒，台北市長蔣萬安及國民黨立委要求賴清德總統召開「國安層級的食安會議」，卓榮泰今天將率官員赴立院報告及備詢；食藥署原預計昨天公布「重新上架原則」細節，但臨時表示延至今天公布。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，水落石出前，堅持問題油品不得上架；民眾黨團總召陳清龍表示，不管是下架毒油或追究業者，做不好就要換掉。民進黨立委劉建國說，經檢驗安全才重新上架，這是最基本條件。

國民黨立法院黨團昨天舉行記者會表示，在問題油成因水落石出且提出報告前，反對任何被下架的問題油品重新上架。記者余承翰／攝影

卓榮泰昨邀集衛福部、法務部、經濟部、農業部、教育部、行政院食安辦公室及行政院消費者保護處等相關部會單位，舉行「中聯油品案」專案會議，並做出五點裁示。

食安修法 油品一周完成檢驗

卓榮泰指出，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障民眾權益」原則，對中聯油品採取最嚴謹處置措施，已確認的問題油品依法強制下架，其餘四月至六月生產油品及產品採預防性下架。目前中聯四月至六月所生產的廿九批油品中，有三批尚未出貨，有五批下游產品檢驗超標，其餘廿一批油品的第一層廠商相關樣本皆持續加速檢驗當中，已指示一周內完成所有檢驗，徹底確認風險程度。

卓榮泰表示，考量中下游相關食品業者影響廣泛，為使合法業者、合規產品能依標準，經檢驗合格後恢復上架，已指示衛福部研擬重新上架原則，將採分源分項、逐批確認、上下游核對原則辦理，經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗合格始得恢復上架販售，兼顧食品安全及合規產業正常運作。

卓榮泰並要求衛福部須於一周內完成「食品安全衛生管理法」及相關法規修正預告，除了「兩個要求」，即要求強化「源頭管理」，包括原料查驗與允收標準，並要求強化「製程管理」，即重大變更需有試製與檢驗，也透過「五個增訂」強化三級食品安全管理機制。

最上游廠商 加嚴為逐批檢驗

其中，「五個增訂」是：第一級管理增訂業者自主檢驗頻率，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗，第一層廠商從每半年自主檢驗加嚴為每季檢驗；增訂一定規模以上製造業者自設實驗室應經主管機關認證；增訂實驗室管理及即時通報義務。

第二級管理將增訂第三方驗證機構針對異常案件主動通報法律責任；第三級品管則會增訂查廠頻率，並針對高風險業者擴大抽驗，建立更完善的食安風險預警及管理制度。

卓榮泰也指示教育部，會同地方擴大追查，督導學校落實食安管理及通報，並透過校園食材登錄平台公開資訊維護校園食安。他另指示消保處與經濟部持續協調各通路業者，完善退換貨機制。