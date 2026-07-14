13年3毒油案 三級品管破功
國內近年屢爆食安事件，連同這次的中聯油脂毒油案，光是油品自二○一三年以來就有三次。面對食安事件層出不窮，政府研擬進一步加強規範，未來檢驗頻率將要提高，由目前的自主抽檢朝向要求業者每批檢驗。
過去對於食安事件的處罰，罰款是三萬至三百萬元，但都是最低處罰，備受爭議，後來才應立法院要求，根據產品樣態、公司規模、產品擴展範圍、累計銷售等因素加權，才會有較高處分，但仍無法讓食安事件銷聲匿跡。
二○一三年國內知名油廠大統長基爆出長期以低價油混充高價油，並違法添加銅葉綠素染色，富味鄉亦被查出調合油標示不實及混油問題；二○一四年則是強冠公司主動收購皮革廠廢油、夜市餿水油及回鍋油，混煉後重新製成食用油販售，波及全台眾多知名烘焙、餐飲與食品大廠，加上此次中聯油脂的苯駢芘超標，光是油品，近十三年來就有三次大型事件。
行政院食安辦公室主任許輔坦言，食安領域的「三級品管制度」，包含自我檢驗、第三方檢驗、政府的抽驗工廠查核，在此次事件看來都有漏洞，因此事件後，政府會積極去檢討、亡羊補牢。
許輔表示，南僑自主檢驗後僅通報給上游供應商福壽，並未上報主管機關，福壽回報給中聯後已經是六月，時間上已經有落差，在問題產品流入市面後，通路業者下架速度快，但盤點下游流向、回收速度則還有更需要強化的空間。
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