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5批問題油 累計回收1641公噸

聯合報／ 記者廖靜清黃寅游振昇洪子凱／連線報導

中聯油脂事件延燒，衛福部食藥署更新稽查及下架回收進度，統計至十三日上午十一時，中聯油脂回收四一○點四公噸，泰山好理調和油回收五○五點四公噸，南僑回收三一九點六公噸；另新增福壽花生風味精華調和油，回收二四三點六公噸，以及福壽不飽和大豆沙拉油回收一六二點四公噸。總計五批問題油，累計回收一六四一點四公噸。

中聯油脂新增第四、五批苯駢芘超標大豆沙拉油，分別為四月六日、四月十日製造批次，出貨給福壽實業、福懋油脂與泰山企業等三油廠，再售給下游，除流向全聯等賣場，還有生產超商鮮食的統一超食代公司，以及知名餐飲如達美樂披薩、路易莎、金色三麥等。

北市衛生局昨也公布南僑油脂公司七月九日通報自主驗出新一批問題油品，並提供該批再製產品的八十四筆下游紀錄，包含錢櫃、好樂迪、胖老爹、君悅排骨等，共九十七家店家。台中市食安處昨表示，第四批超標油品為中聯四月六日生產大豆沙拉油，其中福壽、福懋製成產品共十項、廿二個批號，下游流向包括福壽一八八家、福懋四十一家。

中聯黃豆沙拉油先前已有三批檢驗苯駢芘超標，分別是四月四日生產的大豆沙拉油、泰山通報「泰山好理調合油○點六Ｌ」使用中聯公司五月十二日生產大豆沙拉油，以及九日傍晚南僑油脂公司通報，中聯公司五月十日製造的大豆油。

十二日晚間，新增福壽通報使用中聯油脂兩批問題原料製成的產品流向，分別為中聯油脂三一八號油槽油品生產的「福壽花生風味精華調合油」，檢出苯駢芘四點三微克／公斤；以及三一四油槽油品生產的「福壽不飽和大豆沙拉油」，檢出苯駢芘三點八微克／公斤，均已列為不符規定產品，並納入回收。

致癌沙拉油

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5批問題油 累計回收1641公噸

中聯油脂事件延燒，衛福部食藥署更新稽查及下架回收進度，統計至十三日上午十一時，中聯油脂回收四一○點四公噸，泰山好理調和油回收五○五點四公噸，南僑回收三一九點六公噸；另新增福壽花生風味精華調和油，回收二四三點六公噸，以及福壽不飽和大豆沙拉油回收一六二點四公噸。總計五批問題油，累計回收一六四一點四公噸。

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