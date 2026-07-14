立委轟慢半拍 衛福部允全面清查

衛福部次長林靜儀昨天表示，從中聯油品事件爆發至今，已累計下架兩萬七五三二公噸相關產品。不過，在野黨立委質疑衛福部危機處理慢半拍，並擔心有漏網之魚，林靜儀說，出問題的同一批黃豆，和沙拉油同樣製程的產品都將全面清查。

針對中聯問題油品上游檢驗沒問題、下游廠商卻驗出超標。林靜儀表示，現在比對包括第二層相關油廠，與上層、也就是中聯的落差，因為中聯的報告和下游出來的報告不一樣，理論上不應該出現這種矛盾，衛福部對於中聯送來的報告是有所質疑的，正在進行深入核對。

對於衛福部質疑中聯檢體造假，中聯油脂蔣姓襄理說，官網公布的報告就是每批次油品檢驗內容，都已經公告上網，大家都看得到；公司不便回應外界質疑，將交由檢調與衛生單位查明。

立法院教育及文化委員會昨邀請林靜儀、行政院食品安全辦公室主任許輔等官員，就「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告並備詢。

國民黨立委羅智強批評，中央危機處理慢半拍，要求林靜儀為行政疏失道歉；衛福部的報告完全按輿論風向走，先拖再用擠牙膏式公布，沒追究自己責任，根本不認為有行政疏失。

國民黨立委羅廷瑋關心黃豆合船採購，現階段有沒有與中聯使用同一艘船產品？林靜儀稱沒有，目前持續都在檢驗，有新進度會公布。

羅廷瑋表示，衛福部定義戰犯是巴西含水量高的黃豆，今年一至五月自巴西進口黃豆約五十九點九萬噸，該批大豆除供應中聯油脂，還有其他大廠，是否少量供應其他醬油、豆漿、豆干等豆類製品工廠，有無其他漏網之魚？他建議同一批黃豆不同製品，如醬油，要擴大檢驗，並審慎調查、科學檢驗後釐清。

林靜儀說，產品製程不同，不會有這個問題，巴西黃豆因為水分不同，有督促業者在製程的每個節點要做好品管。出問題的同一批黃豆和同樣製程的產品都會全面清查。