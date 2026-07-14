快訊

川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

聽新聞
0:00 / 0:00

立委轟慢半拍 衛福部允全面清查

聯合報／ 記者董俞佳游振昇／連線報導
問題油風波持續延燒，衛福部次長林靜儀昨坦言，衛福部對於中聯的報告有所質疑，正進行深入核對。記者余承翰／攝影
問題油風波持續延燒，衛福部次長林靜儀昨坦言，衛福部對於中聯的報告有所質疑，正進行深入核對。記者余承翰／攝影

衛福部次長林靜儀昨天表示，從中聯油品事件爆發至今，已累計下架兩萬七五三二公噸相關產品。不過，在野黨立委質疑衛福部危機處理慢半拍，並擔心有漏網之魚，林靜儀說，出問題的同一批黃豆，和沙拉油同樣製程的產品都將全面清查。

針對中聯問題油品上游檢驗沒問題、下游廠商卻驗出超標。林靜儀表示，現在比對包括第二層相關油廠，與上層、也就是中聯的落差，因為中聯的報告和下游出來的報告不一樣，理論上不應該出現這種矛盾，衛福部對於中聯送來的報告是有所質疑的，正在進行深入核對。

對於衛福部質疑中聯檢體造假，中聯油脂蔣姓襄理說，官網公布的報告就是每批次油品檢驗內容，都已經公告上網，大家都看得到；公司不便回應外界質疑，將交由檢調與衛生單位查明。

立法院教育及文化委員會昨邀請林靜儀、行政院食品安全辦公室主任許輔等官員，就「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告並備詢。

國民黨立委羅智強批評，中央危機處理慢半拍，要求林靜儀為行政疏失道歉；衛福部的報告完全按輿論風向走，先拖再用擠牙膏式公布，沒追究自己責任，根本不認為有行政疏失。

國民黨立委羅廷瑋關心黃豆合船採購，現階段有沒有與中聯使用同一艘船產品？林靜儀稱沒有，目前持續都在檢驗，有新進度會公布。

羅廷瑋表示，衛福部定義戰犯是巴西含水量高的黃豆，今年一至五月自巴西進口黃豆約五十九點九萬噸，該批大豆除供應中聯油脂，還有其他大廠，是否少量供應其他醬油、豆漿、豆干等豆類製品工廠，有無其他漏網之魚？他建議同一批黃豆不同製品，如醬油，要擴大檢驗，並審慎調查、科學檢驗後釐清。

林靜儀說，產品製程不同，不會有這個問題，巴西黃豆因為水分不同，有督促業者在製程的每個節點要做好品管。出問題的同一批黃豆和同樣製程的產品都會全面清查。

致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯油品風暴下架2.7萬噸產品 林靜儀：清查同批黃豆同製程產品

中聯油黃豆來源有問題？藍委盼衛福部清查

校園團膳 教育部擬食材供應商經公布食安問題永不使用

中聯油脂留存樣本檢驗遲未公布 石崇良揭原因…「這件事」已不可信

相關新聞

喊話總統 蔣萬安籲召開食安國安會議

問題油風暴延燒，對於衛福部研擬重新上架規則，台北市長蔣萬安昨質疑，中央對哪個環節出問題說不出所以然，怎會這時討論重新上架？賴清德總統不能再沉默，應即刻召開國安會議，重拾民眾對食安的信心。新北市長侯友宜也說，問題油持續新增下架範圍，代表風險尚未排除，為何急著談重新上架原則，「食安，不是一手查、一手放」。

毒油把關 卓揆提產品重新上架3原則

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院要求四至六月油品、食品於十日全面預防性下架。行政院長卓榮泰昨天裁示，一周內完成中聯油品樣本檢驗，預防性下架產品若要重新上架，會採分源分項等原則把關，以及一周內提出食安法修法，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗。

徐巧芯揭食品巨頭交叉持股

國民黨立委徐巧芯昨天揭露，中聯油脂董事、福壽實業董事長洪堯昆以一千萬元交保，恐怕不只是品管問題，更牽扯出從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。她質疑，中聯油脂事件發生前後，福壽洪家、大亞沈家等是否曾透過管道接觸賴總統？政府處置過於緩慢，行政院長卓榮泰、衛福部官員等行政調查，是否完全不受任何人際關係或企業背景影響？

立委轟慢半拍 衛福部允全面清查

衛福部次長林靜儀昨天表示，從中聯油品事件爆發至今，已累計下架兩萬七五三二公噸相關產品。不過，在野黨立委質疑衛福部危機處理慢半拍，並擔心有漏網之魚，林靜儀說，出問題的同一批黃豆，和沙拉油同樣製程的產品都將全面清查。

13年3毒油案 三級品管破功

國內近年屢爆食安事件，連同這次的中聯油脂毒油案，光是油品自二○一三年以來就有三次。面對食安事件層出不窮，政府研擬進一步加強規範，未來檢驗頻率將要提高，由目前的自主抽檢朝向要求業者每批檢驗。

5批問題油 累計回收1641公噸

中聯油脂事件延燒，衛福部食藥署更新稽查及下架回收進度，統計至十三日上午十一時，中聯油脂回收四一○點四公噸，泰山好理調和油回收五○五點四公噸，南僑回收三一九點六公噸；另新增福壽花生風味精華調和油，回收二四三點六公噸，以及福壽不飽和大豆沙拉油回收一六二點四公噸。總計五批問題油，累計回收一六四一點四公噸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。