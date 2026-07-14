徐巧芯揭食品巨頭交叉持股

國民黨立委徐巧芯昨天揭露，中聯油脂董事、福壽實業董事長洪堯昆以一千萬元交保，恐怕不只是品管問題，更牽扯出從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。她質疑，中聯油脂事件發生前後，福壽洪家、大亞沈家等是否曾透過管道接觸賴總統？政府處置過於緩慢，行政院長卓榮泰、衛福部官員等行政調查，是否完全不受任何人際關係或企業背景影響？

徐巧芯表示，中聯油脂的股權極度集中，由福懋油脂、泰山企業，與福壽實業三家各持股約三分之一。洪堯昆長期代表福壽出任中聯油脂的董事，在這次毒油事件後，檢調認定中聯油脂董事會成員在品管與通報上有實質管理責任，洪堯昆最終被檢方依違反食安法裁定一千萬元交保。

徐巧芯說，根據證交所公告「董監事關係人持股與經濟部公司變更登記」，發現洪堯昆的配偶沈貴香，掌握了洪家核心的股權結構，其中在證交所的董監事持股明細中，沈貴香依法以「洪堯昆之配偶」身分申報持有福壽實業股票。另外，福壽實業的前十大股東名冊中，有一家持股百分之二點二八的關鍵法人「華紹投資股份有限公司」，由洪堯昆與沈貴香共同控制。

徐巧芯表示，根據公開資料，可以清楚勾勒一條橫跨國內兩大家族商業集團的「公司治理與股權關聯鏈」。除了洪堯昆和沈貴香，還有大亞集團副董事長沈尚邦，他們之間也存在極為密集的交叉持股與共同經營關係。在京屋物業股份有限公司，沈尚邦擔任董事長，而沈貴香擔任董事，雙方在同一家公司內部共同出資、共同持股，並共同出任董監事核心要職。

徐巧芯說，國民黨台南市議會黨團二○一四年曾點名時任台南市長賴清德的友人、現任國策顧問康銀壽及沈尚邦等人，涉嫌介入市議會正副議長選舉與黨團運作；即便後續被指控方否認涉案，但包含其他媒體與新聞均提及，「大亞沈家」從賴清德台南立委時期，就是其核心的政治盟友。二○二○年大亞集團六十五周年活動，時任副總統的賴清德親自出席，沈尚弘、沈尚邦兄弟全程陪同；大亞與旗下子公司近年在台南七股、學甲等地斬獲大量政府綠能儲能標案，在近年的大選中，屢屢被在野黨點名為指標性的「綠友友」企業。

立委王鴻薇質疑，衛福部不敢保證不會再有問題油發生，為何此時重新上架？是不是因為廠商壓力？衛福部跟政院要說清楚講明白。對此，府院截稿前沒有回應。