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「重新上架原則」公布 食藥署臨時喊卡…她質疑：重新上架比下架更難

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件不斷延燒，行政院日前宣布，未來預防性下架產品若要恢復販售，將依「分源分項」、「逐批確認」、「上下游核對」三大原則。聯合報系資料照
中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件不斷延燒，行政院日前宣布，未來預防性下架產品若要恢復販售，將依「分源分項」、「逐批確認」、「上下游核對」三大原則。聯合報系資料照

中聯油脂問題油持續延燒，截至12日，問題油從原本的三批累計至五批，雖然已回收約1641.4公噸，但有超過9成已經進到民眾肚子裡。衛福部長石崇良12日表示，相關油品製作的產品都先預防性下架，且要等到逐批檢驗合格後才可重新上架。而「重新上架原則」原訂於13日公布，但食藥署臨時喊卡，預計明天才公布。

食藥署表示，因還在進行最後確認，今晚無法提供相關訊息，決定明天再發布。對於食藥署未發布訊息，前國健署長邱淑媞表示，問題油如何重返貨架？誰敢吃？重新上架比下架更困難。

邱淑媞指出，未來食用油的供應鏈將依「分源分項」、「逐批確認」、「上下游核對」三大原則，經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗合格後，才能重新上架，以兼顧食品安全與合法業者權益。但是真正困難的不在於宣布原則，而是「出了問題後，誰能保證產品可以安心重新上市？」

邱淑媞表示，一旦油品已確認出現異常，要再從眾多原料、半成品及下游食品中逐一切割、確認哪些安全、哪些可以販售，執行上相當困難。「你有辦法每一滴油、每一小群產品都說可以吃嗎？其實很難，非常困難。」

她認為，這也是食品安全管理制度設計的初衷，重點本來就在源頭預防，而不是等產品全面下架後，再設法找出哪些可以恢復販售。「既有制度就是為了避免走到這一步，因為一旦發生重大食安事件，要重新上架，其實比下架更困難。」

邱淑媞認為，即使未來經過檢驗符合標準，仍將面臨市場信任問題。「今天就算上架了，消費者到底敢不敢買？如果上架後賣不出去，損失算誰的？」食品安全除了科學檢驗，還牽涉消費信心、商譽及後續求償等層面，問題十分複雜。

若業者產品已經被驗出違規，不論是否涉及造假，都可能牽涉刑事責任。包括企業資產、負責人財產、事件期間所得利益，以及後續受害者求償能力等，都涉及法律程序，不是單純恢復上架即可解決。

行政院表示，由於中聯公司油品疑非單一批次問題，因此擴大預防性下架，今年4月至6月生產油品及相關產品全面納入管制，未來重新上架將採三項原則，並須完成檢驗合格後才能恢復販售。另也要求一周內完成相關檢驗，並提出食安法及相關子法修正草案，強化源頭及製程管理。

邱淑媞說，政府現階段更重要的是落實現有制度，而非一味強調修法。目前法令已賦予主管機關相當多行政工具，包括提高自主檢驗頻率、加強抽驗及源頭管理等，多數措施透過行政命令即可執行，「不是沒有法，而是要趕快做。」

她以航空安全及核能管理為例指出，重大風險產業都講求「失效模式與影響分析」（Failure Mode and Effects Analysis，FMEA），目的是避免任何一次失誤造成全面災難。「飛機掉下來後，再去問哪一個零件可以回收利用，這本來就是很困難的事情。」這次油品事件凸顯了食安管理應建立「不能出錯」的防線，而非事後補救。

邱淑媞強調，這次事件應成為台灣食品安全治理的重要警訊。政府應記取教訓，立即強化源頭管理、提升檢驗頻率及落實風險控管，不要再讓問題產品流入市場後才亡羊補牢，「羊跑出去了，再怎麼追，都很難追回來。」

食藥署 致癌沙拉油

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