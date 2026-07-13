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中聯油案回收逾千噸 重新上架原則延至7月14日發布

中央社／ 台北13日電

中聯油品含致癌物超標案，累計5批號異常，受影響油品共50個品項，截至今天已回收1641.4公噸；至於完成預防性下架產品重新上架原則原訂今天公布，食藥署晚間說明延後至14日發布。

食藥署從中聯油脂致癌物苯駢芘超標案爆發以來，要求中聯公司今年4月至6月間生產29批油品，包括5批超標油品，及泰山、福壽、福懋公司使用相關油品製成的衍生產品，皆於7月10日中午12時前完成預防性下架作業。

預防性下架產品要重新上架，需相關產品已完成逐批油品檢驗，確認符合安全標準後，才能進一步恢復下游加工製品的販售與上架。衛生福利部食品藥物管理署今天舉行會議，討論預防性下架產品再上架原則，原預計今天公布，晚間說明原則延後至明天發布。

根據食藥署今天公布最新資料，第1批是中聯6月30日通報「油槽315」檢驗不符標準，這批大豆沙拉油共計約1300公噸，於4月4日製造，批號為315-1150404，截至今天上午11時，受影響油品為18個品項，已回收410.4公噸。

第2批是泰山7月7日通報調合油不符合規定，使用中聯「油槽313」生產油品製成，這批大豆沙拉油約1309.52公噸、5月12日製造，批號313-1150512，截至今天上午11時，受影響油品為24個品項， 已回收505.4公噸。

第3批是南僑7月9日通報異常，使用中聯「油槽315」生產大豆沙拉油，共計約1305.9公噸、5月10日製造，批號315-1150510，截至今天上午11時，受影響油品為16個品項， 已回收共計319.6公噸。

第4批為福壽7月12日通報花生風味精華調合油異狀，使用中聯「油槽318」生產油品，這批大豆沙拉油約533.85公噸、4月6日製造，批號318-1150406，截至今天上午11時，受影響油品為14個品項，已回收243.6公噸。

第5批是福壽7月12日通報不飽和大豆沙拉油不合規定，使用中聯「油槽314」的大豆沙拉油製作，共計約約1307.43公噸、4月10日製造，批號314-1150410，截至今天上午11時，受影響油品為24個品項，已回收162.4公噸。

中聯 致癌沙拉油

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