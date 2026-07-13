毒油風波！南僑驗出新一批問題油品 下游流向胖老爹、錢櫃等近百店家

毒油風波持續延燒，北市衛生局今公布針對食藥署擴大預防性下架的29批油品資訊，而南僑油脂公司主動通報驗出一批問題油品，共有97店家曾進貨。而教育局統計，受此次毒油風波影響學校共計64所。衛生局呼籲中央，盡速釐清問題油品如何受到汙染、流向何處、確保風險完全排除，不應急於討論重新上架原則；更應比照往例對影響全國的重大食安事件召開國安會議、跨部會共同解決問題，重拾民眾對食安的信心。

衛生局依據食藥署擴大預防性下架的29批油品資訊，與產業局一同追查中聯問題油品福壽的22家與福懋的5家下游業者，要求業者即刻下架問題油品，並向消費者提供退換貨資訊。

衛生局表示，南僑油脂公司7月9日通報自主驗出新一批問題油品，並提供該批再製產品的84筆下游紀錄，包含錢櫃、好樂迪、胖老爹、君悅排骨等，目前已累積146筆紀錄，共97家店家，已要求下架問題產品，會持續掌握中央及其他縣市公布資訊，如有新增品項，將立即追查流向並確認產品下架情形。

教育局表示，截至7月13日止，目前掌握北市受影響學校共計64所（增列1家團膳業者、5所學校：幸安國小及所屬中原食品工業開發股份公司、武功國小附設幼兒園、萬福國小附設幼兒園、芝山國小附設幼兒園、長安國小附設幼兒園），已赴學校油品清點及封存作業，並請學校務必及時通知家長知悉掌握。

毒油風波持續延燒，北市衛生局今公布針對藥署擴大預防性下架的29批油品資訊，擴大稽查，加上南僑油脂公司主動通報驗出一批問題油品，目前已累積97店家，而教育局統計受影響學校共計64所。圖／衛生局提供

毒油風波持續延燒，北市衛生局今公布針對藥署擴大預防性下架的29批油品資訊，而南僑油脂公司主動通報驗出一批問題油品，共有97店家曾進貨。而教育局統計，受此次毒油風波影響學校共計64所。圖／衛生局提供

毒油風波持續延燒，北市衛生局今公布針對藥署擴大預防性下架的29批油品資訊，而南僑油脂公司主動通報驗出一批問題油品，共有97店家曾進貨。而教育局統計，受此次毒油風波影響學校共計64所。圖／衛生局提供

毒油風波持續延燒，北市衛生局今公布針對藥署擴大預防性下架的29批油品資訊，擴大稽查，加上南僑油脂公司主動通報驗出一批問題油品，目前已累積97店家，而教育局統計受影響學校共計64所。圖／衛生局提供