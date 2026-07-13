中聯油品案 北市稽查新增27業者要求下架產品

針對中聯油品案，台北市衛生局更新資訊表示，今天稽查食藥署新增27家位在台北受影響業者，含用中聯油品的福壽下游22家及福懋下游5家，要求即刻下架產品、提供退換貨資訊。

衛生局並說，另有關南僑油脂公司7月9日向其新增通報，南僑自主驗出新一批問題油品，並提供這批再製產品的84筆下游紀錄，累計97家店家；除了已要求南僑及其下游店家下架問題產品，會持續掌握中央及其他縣市公布資訊，如有新增品項，將追查流向、確認下架。

此外，學校食安方面，教育局發布，增列1家團膳業者、5所學校受影響，包含幸安國小及所屬中原食品工業開發股份公司、武功國小附設幼兒園、萬福國小附設幼兒園、芝山國小附設幼兒園、長安國小附設幼兒園，已赴學校清點油品及封存，並請學校及時通知家長掌握；截至13日，北市受影響學校共64所。