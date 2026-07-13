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徐巧芯揭中聯油「利益共生鏈」要求賴總統說明 召開國安層級食安會議

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

針對中聯油脂致癌油事件，國民黨立委徐巧芯呼籲賴清德總統不能再沉默，立即召開國安層級食安會議，完整公布事件時間軸，向全民說明。徐也揭露，中聯油脂董事洪堯昆以1000萬交保，這恐怕不只是品管問題，更牽扯出一條從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。

徐巧芯表示，中聯油脂的股權極度集中，由福懋油脂、泰山企業，與福壽實業三家各持股約3分之1。洪堯昆長期代表福壽出任中聯油脂的董事，在這次毒油事件後，檢調在10日發動約談，認定中聯油脂董事會成員在品管與通報上有實質管理責任，洪堯昆最終被檢方依違反「食安法」裁定 1000萬交保。

徐巧芯說，根據證交所公告的「董監事關係人持股與經濟部公司變更登記」發現洪堯昆的配偶沈貴香，掌握了洪家核心的股權結構，其中在證交所的董監事持股明細中，沈貴香依法以「洪堯昆之配偶」身分申報持有福壽實業股票。另外，福壽實業的前10大股東名冊中，有一家持股2.28%的關鍵法人「華紹投資股份有限公司」，由洪堯昆與沈貴香共同控制。

徐巧芯表示，根據公開資料，可以清楚勾勒一條橫跨國內兩大家族商業集團、極為隱密的「公司治理與股權關聯鏈」。除了洪堯昆和沈貴香，還有大亞集團副董事長沈尚邦，他們之間也存在著極為密集的交叉持股與共同經營關係。徐指出，在京屋物業股份有限公司沈尚邦是擔任「董事長」，而沈貴香擔任「董事」雙方在同一家公司內部共同出資、共同持股，並共同出任董監事核心要職。

徐巧芯表示，2014年12月24日，國民黨台南市議會黨團召開記者會，公開點名時任台南市長賴清德的友人、現任國策顧問康銀壽以及沈尚邦等人，涉嫌介入台南市議會正副議長選舉與黨團運作。即便後續被指控方否認涉案，但包含其他媒體與新聞均曾提及，「大亞沈家」從賴清德台南立委時期，就是其核心的政治盟友；2020年大亞集團65周年活動，時任副總統的賴清德親自出席，沈尚弘、沈尚邦兄弟全程一左一右陪同。大亞與旗下子公司近年在台南七股、學甲等地斬獲大量政府綠能儲能標案，在近年的大選中，屢屢被在野黨點名為指標性的「綠友友」企業。

徐巧芯說，希望賴總統說明，中聯油脂事件發生前後，大亞沈家、福壽洪家相關人士是否曾透過任何管道與賴總統接觸，政府的處置被認為否過於緩慢，包含行政院長卓榮泰、衛福部官員在本案過程中的行為反覆，先前的各項行政調查是否完全不受任何人際關係或企業背景影響？

中聯油脂致癌油事件持續延燒，國民黨立委徐巧芯揭露，中聯油脂涉重大食安犯罪，實質股東兼董事洪堯昆被1000萬元重金交保，這恐怕不只是品管問題，更牽扯出一條從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。請賴清德總統，站出來說清楚，中聯油脂出事前後，大亞沈家、福壽洪家，有沒有任何人，透過任何直接或間接的管道找過你？圖／截自徐巧芯臉書
中聯油脂致癌油事件持續延燒，國民黨立委徐巧芯揭露，中聯油脂涉重大食安犯罪，實質股東兼董事洪堯昆被1000萬元重金交保，這恐怕不只是品管問題，更牽扯出一條從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。請賴清德總統，站出來說清楚，中聯油脂出事前後，大亞沈家、福壽洪家，有沒有任何人，透過任何直接或間接的管道找過你？圖／截自徐巧芯臉書

致癌沙拉油

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