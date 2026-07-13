油品事件擴大 新北已下架2萬1000餘公斤

油品事件持續擴大，日前公布中聯315-1150404、313-1150512、315-1150510等3批問題油品批號，新北市截至今天止已下架2萬1000餘公斤。今日再度新增「福壽花生風味精華調合油2L(有效日期:2028.1.8)」及「福壽不飽和大豆沙拉油2L(有效日期:2028.4.10)」檢出苯駢芘超標，使用中聯油品批號分別為318-1150406及314-1150410，衛生局將持續追查受影響下游業者名單，並更新相關資訊。

衛生局表示，針對中聯4至6月生產的油品及製成產品進行預防性下架，為有效防堵問題產品流入市場，已要求食品業者更換油品，並將滾動式查核及追蹤，以確保民眾食的安全。

相關資訊如受影響業者名單、問題產品資訊、消費者退換貨及衛教資訊等置於新北市食材登錄平台油品事件專區(https://foodtracer.health.ntpc.gov.tw/w/foodtracer/oil)供民眾參考。