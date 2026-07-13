「2個要求+5個增訂」致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院要求4至6月油品食品於10日中午前全面預防性下架。行政院長卓榮泰13日舉行專案會議，要求一周內完成所有檢驗，檢驗合格後始得恢復上架；此外，他指示衛福部一周內提出食安法及子法修法，強化源頭和製程管理，並增訂業者自主檢驗、查廠頻率。

卓榮泰今邀集衛福部、法務部、經濟部、農業部、教育部、行政院食安辦公室，及行政院消費者保護處等相關部會單位，召開「中聯油品案」專案會議，就問題油品擴大預防性下架處置、食品安全管理制度精進、消費者權益保障及穩定油品、飼料供應等議題進行討論，會後做成5項裁示。

卓榮泰指出，目前已確認的問題油品依法強制下架，其餘4月至6月生產油品及產品採預防性下架。目前中聯4月至6月所生產的29批油品中，有3批尚未出貨，有5批下游產品檢驗超標，其餘21批油品的第一層廠商相關樣本皆持續加速檢驗當中，他指示一周內完成所有檢驗，徹底確認風險程度。

卓榮泰表示，考量中聯公司的油品顯恐非單一批次問題，因此行政院9日決定擴大預防性下架，確保食品安全最高標準；考量中下游相關食品業者影響廣泛，為使合法業者、合規產品能依照標準，經檢驗合格後恢復上架，指示衛福部研擬重新上架原則，將採「分源分項」、「逐批確認」、「上下游核對」三項原則辦理，經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗合格後，始得恢復上架販售，兼顧食品安全及合規產業正常運作。

針對後續食安法修正，卓榮泰要求衛福部須於一周內完成「食品安全衛生管理法」及相關法規修正預告，除了「2個要求」，即要求強化「源頭管理」，包括原料查驗與允收標準；要求強化「製程管理」，即重大變更需有試製與檢驗，此外，也透過「5個增訂」強化三級食品安全管理機制。

卓榮泰說，第一級管理將「增訂」業者自主檢驗頻率，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗，第一層廠商從每半年自主檢驗加嚴為每季檢驗；「增訂」一定規模以上製造業者自設實驗室應經主管機關認證；「增訂」實驗室管理及即時通報義務。

第二級管理將「增訂」第三方驗證機構針對異常案件主動通報之法律責任；第三級品管則會「增訂」查廠頻率，並針對高風險業者擴大抽驗，建立更完善的食品安全風險預警及管理制度。

此外，卓榮泰也指示教育部，持續配合食藥署最新公布的受影響產品資訊，會同地方政府擴大清查及追蹤，督導學校落實食品安全管理及通報作業，並持續透過校園食材登錄平台公開資訊，維護校園飲食安全。

在保障消費者權益方面，卓榮泰指示消保處與經濟部持續協調各通路業者，完善退換貨機制，確保消費者權益獲得充分保障；另針對食用油及飼料供應，並責成經濟部與農業部密切合作，透過協調調度、供應調節及替代方案等措施，維持國內市場供應穩定。

行政院發言人李慧芝表示，政府將持續以最高標準落實食品安全管理，秉持公開透明原則，即時向社會說明最新檢驗結果及處理進度，兼顧國人健康、消費者權益及產業穩定發展。