中聯油脂問題油擴大至第4、5批 中市持續追流向並更新業者名單

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標延燒，台中市食品藥物安全處今公布第4、5批超標中聯大豆沙拉油流向，包括福壽、福懋使用該等油品製成產品的品項、批號及第二層產品等，也同步更新台中市的第三層以下受影響業者名單。

食安處說，此案已由原先3批超標油品擴大至5批中聯大豆沙拉油相關批號，追查範圍也由原料油逐步延伸至第二層、第三層及末端使用情形。新增超標批號已納入中央預防性下架範圍，市府持續逐一比對產品品項、批號及下游流向，凡屬受影響產品均要求立即下架回收，並追查流向及更新查核結果。

其中，第4批超標油品為中聯大豆沙拉油批號318-1150406，福壽公司使用該批油品製成「福壽花生風味精華調合油2L」，產品批號BL130426F、有效日期2028年1月8日，檢出苯駢芘4.3 ppb。依掌握資料，該批大豆沙拉油出貨至福壽102.56公噸、福懋108.33公噸及泰山322.96公噸。市府今日同步公布福壽、福懋製成產品共10項、22個批號，以及第二層下游流向，其中福壽188家、福懋41家。

第5批超標油品為中聯大豆沙拉油批號314-1150410，福壽公司使用該批油品製成「福壽不飽和大豆沙拉油2L」，產品批號C1160426A、有效日期2028年4月10日，檢出苯駢芘3.8 ppb。該批中聯大豆沙拉油出貨至福壽639.26公噸、福懋477.79公噸及泰山190.38公噸。市府同步公布福壽、福懋製成產品共21項、62個批號，以及第二層下游流向，其中福壽336家、福懋102家。

食安處說，市府已要求福壽、福懋等業者持續補正產品品項、批號、出貨對象及下游流向資料，後續如再確認新增受影響產品或流向，將立即公布並要求業者完成下架回收。

市府今日同步更新台中市第三層以下受影響業者名單，同時納入南僑提供銷售至台中市的下游業者資料；今日新增20家，累計111家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已停止使用並完成下架。

截至今天，問題油品下架回收累計6萬5374公斤；跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者1003家次，確認使用或販售相關產品者均已完成下架，並持續追蹤回收及末端清查進度。