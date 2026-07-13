快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯油品風暴 卓榮泰下令一周完成檢驗、食安法同步修法

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
卓榮泰表示，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則處理中聯油品案。圖／行政院提供
卓榮泰表示，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則處理中聯油品案。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰13日召開「中聯油品案」專案會議，邀集衛福部、法務部、經濟部、農業部、教育部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，就問題油品預防性下架、食品安全管理制度、消費者權益保障及油品、飼料供應等議題進行討論，並作出五項裁示，包括要求一周內完成所有檢驗作業、提出《食品安全衛生管理法》及相關子法修正草案，持續落實校園食安機制，並穩定國內油品及飼料供應。

卓榮泰表示，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則處理中聯油品案。目前已確認的問題油品依法強制下架，其餘中聯公司今年4月至6月生產的油品及相關產品則採預防性下架。截至目前，中聯4月至6月共生產29批油品，其中3批尚未出貨、5批下游產品檢驗超標，其餘21批油品的第一層廠商樣本仍持續加速檢驗，要求衛福部須於一周內完成所有檢驗作業，徹底確認風險程度。

針對預防性下架產品後續處理，卓榮泰指出，考量中聯油品恐非單一批次問題，行政院已於7月9日決定擴大預防性下架。不過，為兼顧合法業者正常營運，指示衛福部研擬重新上架原則，將依「分源分項」、「逐批確認」及「上下游核對」三項原則辦理，經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗合格後，始得恢復上架販售。

在制度面改革方面，卓榮泰要求衛福部一周內完成《食品安全衛生管理法》及相關法規修正預告，除強化源頭管理及製程管理兩大要求外，也將透過五項增訂措施強化三級食品安全管理機制，包括提高業者自主檢驗頻率、要求一定規模以上製造業者自設實驗室須經主管機關認證、增訂實驗室管理及即時通報義務、明定第三方驗證機構異常案件主動通報責任，以及提高查廠頻率、擴大高風險業者抽驗，建立更完善的食品安全風險預警及管理制度。

此外，卓榮泰也指示教育部持續配合食藥署公布的受影響產品資訊，會同地方政府擴大清查及追蹤，督導學校落實食品安全管理及通報作業，並透過校園食材登錄平台公開資訊，維護校園飲食安全。

在保障消費者權益及穩定供應方面，卓榮泰要求行政院消保處與經濟部持續協調各通路完善退換貨機制，確保消費者權益；並責成經濟部及農業部密切合作，透過供應調度、供應調節及替代方案等措施，維持國內食用油及飼料供應穩定。

行政院發言人李慧芝表示，政府將持續以最高標準落實食品安全管理，秉持公開透明原則，即時向社會說明最新檢驗結果及處理進度，兼顧國人健康、消費者權益及產業穩定發展。

中聯 卓榮泰 致癌沙拉油

延伸閱讀

致癌油品流入校園 食安辦：623校、258幼兒園預防性下架

中聯毒油波及881校 食安辦：該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架

中聯油脂留存樣本檢驗遲未公布 石崇良揭原因…「這件事」已不可信

中聯油脂連爆3批致癌物超標 食藥署：共影響50項油品、已回收144公噸

相關新聞

「2個要求+5個增訂」致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院要求4至6月油品食品於10日中午前全面預防性下架。行政院長卓榮泰13日舉行專案會議，要求一周內完成所有檢驗，檢驗合格後始得恢復上架；此外，他指示衛福部一周內提出食安法及子法修法，強化源頭和製程管理，並增訂業者自主檢驗、查廠頻率。

中聯油脂問題品延燒！台南13校午餐供應鏈受影響 全市34業者遭波及

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標事件持續延燒，食藥署公布受影響再製產品共440項，問題油品批號也由原先1批增加至3批，台南市衛生局持續追查產品流向，目前已確認全市受影響下游業者共34家，截至12日已累積下架回收問題油品達1457公斤。

衛福部長懷疑檢體造假 中聯油脂：報告內容公布網路大家都看得到

中聯油脂大豆沙拉油被驗出致癌物超標，衛福部長石崇良昨天懷疑中聯檢體造假。中聯蔣姓襄理今天表示，官網公布的報告內容就是檢驗結果，早已公告上網，大家都可看得到。

油品事件擴大 新北已下架2萬1000餘公斤

油品事件持續擴大，日前公布中聯315-1150404、313-1150512、315-1150510等3批問題油品批號，新北市截至今天止已下架2萬1000餘公斤。今日再度新增「福壽花生風味精華調合油2L(有效日期:2028.1.8)」及「福壽不飽和大豆沙拉油2L(有效日期:2028.4.10)」檢出苯駢芘超標，使用中聯油品批號分別為318-1150406及314-1150410，衛生局將持續追查受影響下游業者名單，並更新相關資訊。

中聯油脂問題油擴大至第4、5批 中市持續追流向並更新業者名單

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標延燒，台中市食品藥物安全處今公布第4、5批超標中聯大豆沙拉油流向，包括福壽、福懋使用該等油品製成產品的品項、批號及第二層產品等，也同步更新台中市的第三層以下受影響業者名單。

中聯油品風暴 卓榮泰下令一周完成檢驗、食安法同步修法

行政院長卓榮泰13日召開「中聯油品案」專案會議，邀集衛福部、法務部、經濟部、農業部、教育部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，就問題油品預防性下架、食品安全管理制度、消費者權益保障及油品、飼料供應等議題進行討論，並作出五項裁示，包括要求一周內完成所有檢驗作業、提出《食品安全衛生管理法》及相關子法修正草案，持續落實校園食安機制，並穩定國內油品及飼料供應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。