中聯油品風暴 卓榮泰下令一周完成檢驗、食安法同步修法

行政院長卓榮泰13日召開「中聯油品案」專案會議，邀集衛福部、法務部、經濟部、農業部、教育部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，就問題油品預防性下架、食品安全管理制度、消費者權益保障及油品、飼料供應等議題進行討論，並作出五項裁示，包括要求一周內完成所有檢驗作業、提出《食品安全衛生管理法》及相關子法修正草案，持續落實校園食安機制，並穩定國內油品及飼料供應。

卓榮泰表示，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則處理中聯油品案。目前已確認的問題油品依法強制下架，其餘中聯公司今年4月至6月生產的油品及相關產品則採預防性下架。截至目前，中聯4月至6月共生產29批油品，其中3批尚未出貨、5批下游產品檢驗超標，其餘21批油品的第一層廠商樣本仍持續加速檢驗，要求衛福部須於一周內完成所有檢驗作業，徹底確認風險程度。

針對預防性下架產品後續處理，卓榮泰指出，考量中聯油品恐非單一批次問題，行政院已於7月9日決定擴大預防性下架。不過，為兼顧合法業者正常營運，指示衛福部研擬重新上架原則，將依「分源分項」、「逐批確認」及「上下游核對」三項原則辦理，經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗合格後，始得恢復上架販售。

在制度面改革方面，卓榮泰要求衛福部一周內完成《食品安全衛生管理法》及相關法規修正預告，除強化源頭管理及製程管理兩大要求外，也將透過五項增訂措施強化三級食品安全管理機制，包括提高業者自主檢驗頻率、要求一定規模以上製造業者自設實驗室須經主管機關認證、增訂實驗室管理及即時通報義務、明定第三方驗證機構異常案件主動通報責任，以及提高查廠頻率、擴大高風險業者抽驗，建立更完善的食品安全風險預警及管理制度。

此外，卓榮泰也指示教育部持續配合食藥署公布的受影響產品資訊，會同地方政府擴大清查及追蹤，督導學校落實食品安全管理及通報作業，並透過校園食材登錄平台公開資訊，維護校園飲食安全。

在保障消費者權益及穩定供應方面，卓榮泰要求行政院消保處與經濟部持續協調各通路完善退換貨機制，確保消費者權益；並責成經濟部及農業部密切合作，透過供應調度、供應調節及替代方案等措施，維持國內食用油及飼料供應穩定。

行政院發言人李慧芝表示，政府將持續以最高標準落實食品安全管理，秉持公開透明原則，即時向社會說明最新檢驗結果及處理進度，兼顧國人健康、消費者權益及產業穩定發展。