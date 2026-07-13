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校園團膳 教育部擬食材供應商經公布食安問題永不使用

中央社／ 台北13日電

中聯油脂案延燒，教育部今天表示，經盤點全台共有1380所學校曾使用中聯下游3家廠商的油品，並正研議，食材供應商若經公布重大食安問題，就永不再用，預計1個月內提出作法。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部部長鄭英耀、衛生福利部政務次長林靜儀、行政院食品安全辦公室主任許輔列席，就「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委陳秀寳質詢指出，為了降低單一油品長期集中使用帶來的潛在風險，應該建立彈性採購機制，定期更換營養午餐用油，分散降低食安風險。此外許多公立幼兒園已經展開暑期加托服務，並有供餐，但校園食材登錄平台卻未把暑期飲食納入範疇。

教育部長鄭英耀表示，彈性用油、降低單一風險，可以跟地方政府討論；已經產生問題的油品，在疑慮消除前，學校一定不可能再讓它進來。暑假延托部分，將提醒地方落實登錄。

民進黨郭昱晴也詢問教育部是否掌握有用到中聯相關問題油品的學校數量，並指出，教育部應建立校園高風險供應商預警名單，以即時管理風險。

教育部長鄭英耀表示，經盤點，共有1380所學校使用中聯下游3家廠商的油品。

國教署長彭富源說明，衛福部已提出未來會改善業者自主管理機制，教育部現在也已在與團膳廠商討論，希望加強源頭面管理與要求，如果在教育界公布一次，就永遠不再被用，「一旦他敢用，以後就完全沒有機會在學校裡面運用」，預計配合衛福部檢討，在1個月內提出相關作法。

國民黨立委羅廷瑋質詢，製造出問題油品的黃豆，若有同批用於醬油、豆漿等豆製品，或是製油後的豆粕若製作為動物飼料，是否可能造成其他漏網之魚。

林靜儀會後告訴中央社記者，苯駢芘是在油裡的物質，醬油等豆類製品的製程「沒有這個東西」；黃豆粕則已經抽掉油品剩下蛋白質，理論上也不會有苯駢芘。

針對現在爆出問題的5批油品，林靜儀表示，若立委認為有疑慮，可進一步回溯是否以同批黃豆製成、及該批黃豆是否有製成其他產品；但初步評估可能性低，且就算是同一批豆，若做成醬油等其他產品也不會有相同問題。

致癌沙拉油

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