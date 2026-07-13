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中聯油脂問題品延燒！台南13校午餐供應鏈受影響 全市34業者遭波及

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，食藥署公布受影響再製產品增至440項，台南市衛生局持續追查產品流向，目前已掌握34家受影響下游業者，累計回收問題油品1457公斤。圖／南市衛生局提供
中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，食藥署公布受影響再製產品增至440項，台南市衛生局持續追查產品流向，目前已掌握34家受影響下游業者，累計回收問題油品1457公斤。圖／南市衛生局提供

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標事件持續延燒，食藥署公布受影響再製產品共440項，問題油品批號也由原先1批增加至3批，台南市衛生局持續追查產品流向，目前已確認全市受影響下游業者共34家，截至12日已累積下架回收問題油品達1457公斤。

根據衛生局統計，台南市此波新增12家受影響下游業者，第二、三層流向受影響層面也擴大，知名團膳業者卡多利亞也中鏢，另外像是炸雞連鎖店胖老爹南科新市、台南府前及台南歸仁店、貴族世家台南店、吉田村烘焙坊、嘉芳麵包店、旭集台南西門店及饗食天堂台南西門店等餐飲業者均受到波及。

此外，好口味食品廠及康立食品工廠則分別使用福懋益康調和油、福壽大豆沙拉油，並曾供應團膳營養午餐，台南受影響學校包含永康國中、長榮高中、台南海事、南大附中、新化高中、德光高中、長榮女中、光華高中、六信高中、後甲國中、慈幼工商、歸仁國中及寶仁國小等。

南市衛生局表示，食藥署陸續公布問題油品批號，目前已掌握台南受影響下游業者共34家，第一時間除通知轄內各大通路業者完成下架及回收作業外，也同步擴大市場及零售通路查核，防堵問題產品流入市面。

衛生局說，目前已查核22家受影響下游業者，共下架回收問題油品905公斤，針對食品販售業、餐飲業、長照及社福機構、學校等供餐場所完成1320家查核，共下架回收問題油品552公斤，累計已下架回收問題油品1457公斤，後續將稽查新增的12家受影響下游業者。

此外，衛生局持續會同消保官及市場處查核餐飲業、傳統市場及零售業者等場所，確認受影響油品及相關產品下架情形，並要求業者如發現公告受影響產品，應立即停止販售，完成下架及回收作業，共同維護食品安全，受影響產品名單及相關處置措施，可至衛生局官網「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢。

中聯問題油風波延燒，台南多家餐飲業者、食品工廠及團膳供應鏈受波及，衛生局擴大稽查食品販售、餐飲及供餐場所，要求業者立即下架回收受影響產品。圖／南市衛生局提供
中聯問題油風波延燒，台南多家餐飲業者、食品工廠及團膳供應鏈受波及，衛生局擴大稽查食品販售、餐飲及供餐場所，要求業者立即下架回收受影響產品。圖／南市衛生局提供

中聯問題油風波延燒，台南多家餐飲業者、食品工廠及團膳供應鏈受波及，衛生局擴大稽查食品販售、餐飲及供餐場所，要求業者立即下架回收受影響產品。圖／南市衛生局提供
中聯問題油風波延燒，台南多家餐飲業者、食品工廠及團膳供應鏈受波及，衛生局擴大稽查食品販售、餐飲及供餐場所，要求業者立即下架回收受影響產品。圖／南市衛生局提供

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中聯 台南 致癌沙拉油

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