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中聯再報2批致癌油產品 食藥署公布合計已回收約1641.4公噸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
福壽不飽和大豆沙拉油（中聯油脂-油槽314）檢驗不符標準下游流向圖。圖／食藥署提供
福壽不飽和大豆沙拉油（中聯油脂-油槽314）檢驗不符標準下游流向圖。圖／食藥署提供

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件持續延燒，食藥署今日更新最新稽查及下架回收進度，新增福壽通報使用中聯油脂兩批問題原料製成的產品流向，包括「福壽花生風味精華調合油」及「福壽不飽和大豆沙拉油」。食藥署表示，新增流向資訊，並非問題品項，受影響產品總數維持50項。根據食藥署公布，五案合計回收約1641.4公噸。

食藥署表示，新增問題油品分別為中聯油脂318號油槽（批號318-1150406）及314號油槽（批號314-1150410）。其中，318批號製成的「福壽花生風味精華調合油2L」檢出苯駢芘4.3微克／公斤。314批號製成的「福壽不飽和大豆沙拉油2L」則檢出苯駢芘3.8微克／公斤，均已列為不符規定產品，並納入回收。

食藥署公布最新資料，中聯油脂今年4月至6月共出貨29批、約2萬7532公噸大豆沙拉油，主要流向福壽實業、福懋油脂及泰山企業，再製成各式沙拉油、調合油、香油及炸油等產品。

截至7月13日上午11時，各批次問題產品下架回收持續進行中。其中，中聯315油槽首波問題產品已下架回收410.4公噸；泰山好理調合油所使用的313油槽原料已回收505.4公噸；南僑使用315油槽原料製成產品已回收319.6公噸。最新揭露的福壽318油槽產品已回收243.6公噸，314油槽產品則已回收162.4公噸，五案合計已回收約1641.4公噸。

食藥署強調，目前受影響產品品項仍維持50項，並未增加。新增的兩張流向圖，是因福壽實業新增通報使用中聯油脂特定批號原料，因此將產品流向獨立整理揭露，但相關產品均已包含在先前公布的50項問題產品名單中，民眾無須誤解為事件再擴大。

至於外界關心問題油品何時可重新上架，食藥署表示，目前仍在研擬重新上架的處理原則，相關規範尚待最後確認，將待完成後對外公布。在重新上架機制出爐前，各地方衛生局仍將持續督導業者完成下架、回收及後續查核，確保市售油品符合食品安全規範。

福壽花生風味精華調合油（中聯油脂-油槽318）檢驗不符標準</p><!--7--><p> 下游流向圖。圖／食藥署提供
福壽花生風味精華調合油（中聯油脂-油槽318）檢驗不符標準

下游流向圖。圖／食藥署提供

中聯 食藥署 福壽實業 致癌沙拉油

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