中聯油品風暴下架2.7萬噸產品 林靜儀：清查同批黃豆同製程產品

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安風暴，衛福部次長林靜儀今天表示，從中聯油品事件爆發至今，已累計2萬7532噸相關產品下架。藍委質疑衛福部危機處理慢半拍，並擔心有漏網之魚，她回應，出問題的同一批黃豆，和沙拉油同樣製程的產品都會全面清查。

致癌油風暴延燒，立法院今邀請教育部長鄭英耀、衛生福利部政務次長林靜儀、行政院食品安全辦公室主任許輔列席就「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告，並備質詢。

藍委羅智強質詢時批評表示，中央危機處理慢半拍，要求備詢的衛福部次長林靜儀為行政疏失道歉，他追問，從事發至今中聯相關下架產品有多少量，林靜儀回應說，包括預防性下架共2萬7532噸。羅智強則質疑，衛福部的報告，完全按輿論風向走，先拖再用擠牙膏式公布，沒追究自己責任，根本不認為有行政疏失。

藍委羅廷瑋則關心黃豆合船採購，他問林靜儀，現階段有沒有其他時段與中聯使用同一艘船的。林靜儀稱沒有，目前持續都在檢驗，有新進度會公布。

羅廷瑋表示，第一戰犯是巴西含水量高的黃豆，今年1至5月從巴西進口59.9萬噸，該批大豆除供應中聯油脂，還有其他大廠，是否少量供應其他醬油、豆漿、豆干等豆類製品工廠，有無其他漏網之魚？建議同一批黃豆不同製品，如醬油，要擴大檢驗。

林靜儀表示，產品製程不同，不會有這個問題，巴西黃豆因為水分不同，有督促業者在製程的每個節點要有好的品管。出問題的同一批黃豆和同樣製程的產品都會全面清查。