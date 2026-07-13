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影／食藥署將公布油品重新上架原則 國民黨：調查報告出爐前反對上架

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」（BaP）超標案延燒數日，食藥署今天將公布重新上架原則，國民黨立法院黨團今天表示，在問題油成因水落石出且提出報告前，國民黨團反對任何被下架的問題油品重新上架。記者余承翰／攝影
中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」（BaP）超標案延燒數日，食藥署今天將公布重新上架原則，國民黨立法院黨團今天表示，在問題油成因水落石出且提出報告前，國民黨團反對任何被下架的問題油品重新上架。記者余承翰／攝影

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」（BaP）超標案延燒數日，食藥署今天將公布重新上架原則。國民黨立法院黨團今天舉行「民進黨，搞台毒！食安五環，全面崩壞！」記者會，黨團書記長林沛祥表示，在問題油成因水落石出且提出報告前，國民黨團反對任何被下架的問題油品重新上架。

林沛祥表示，讓有問題的油品重新上架，這不只是對全民健康的一種很明顯的威脅與卸責之外，更表示他們一直都在掩蓋事實，在報告沒有水落石出之前，任何有問題油品重新上架，國民黨團是絕對反對的。林沛祥呼籲立即公布所有問題油的完整批號、流向、數量，並全面檢討食安管理制度，包括毒油事件的追蹤、蘋果芬普寧殘留標準、放寬油品的完整科學依據、所有風險評估、專家會議紀錄以及決策理由，都應該公開透明接受全民的檢驗。林沛祥並要中央執政團隊必須負起政治責任，誰該負責該道歉、該究責的究責。

食藥署 國民黨 苯駢芘 致癌沙拉油

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